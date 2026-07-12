בשעה שבציבור החרדי נושא אי הגיוס הוא חלק מהשקפת עולם תורנית עמוקה, מתברר כי בלב ליבו של הממסד החילוני השבר הולך ומעמיק. דווקא שם קמים נערים ונערות ומסרבים לקחת חלק במערכת הצבאית – מסיבותיהם שלהם. סערה חינוכית ופוליטית מתחוללת בימים אלו בתיכון הממלכתי "אהל שם" ברמת גן, לאחר שתלמידת כיתה י"א זומנה לבירור משמעתי חמור אצל מנהל בית הספר, ישראל וילוז'ני.

הנערה חילקה לתלמידים המועמדים לגיוס עלונים חריפים שבהם נכתב כי יש "לסרב לקחת חלק בפשעי הצבא ולשרת אינטרסים של ממשלת הדיקטטורה". בשיחה קשה שערך המנהל עם התלמידה והוריה לפני כשבועיים, הוא הבהיר להם כי השעייתה מבית הספר בשנת הלימודים הבאה "היא בהחלט אפשרות". כך מדווח הכתב יאיר פולדש באתר 'הארץ'.

האירוע התרחש כאשר הנערה, יחד עם שתי נערות נוספות שאינן לומדות במוסד, חילקה את העלונים בתוך כותלי המוסד. בעקבות האקט המחאתי, זומנו היא והוריה לבירור דחוף. במהלך השיחה, ניסה המנהל וילוז'ני להסביר כי חלוקת העלונים מנוגדת לתקנון בית הספר שאוסר על כל פעילות מעין זו.

השוואה מזעזעת: "כמו הנחת תפילין"

בצעד מקומם, בחר המנהל להשוות את חלוקת עלוני הסירוב להנחת תפילין, וטען כי הדבר אסור "בדומה להצבת דוכן תפילין". לדברי התלמידה, המנהל אף הודה בפניה כי קיימת אכיפה בררנית מסוימת על רקע תוכן הדברים: הוא אישר כי אם הייתה מחלקת עלונים בנושאי חינוך או סביבה היא לא הייתה מזומנת לבירור חמור כל כך, שכן "זה היה בדרגת חומרה נמוכה יותר", אף שציין כי הדבר "עדיין היה אסור".

כדי להצדיק את עמדתו, טען המנהל כי גם חלוקת עלוני פרסומת לשיעורים פרטיים אסורה במוסד. הורי התלמידה, מצדם, תקפו את המנהל וטענו כי מדובר באכיפה בררנית וברדיפה פוליטית כנגד מי שמביע עמדות שאינן עולות בקנה אחד עם הקונזנזוס החילוני, אך המנהל דחה את הטענות על הסף ואיים, כאמור, בהשעיה בפועל.

העלונים שחולקו קראו לתלמידי התיכון לחתום על מכתב סירוב גורף שמטרתו "להפסיק את מעגל הדמים" ולא "לשתף פעולה עם ממשלה פשיסטית", תוך הפניה לעצומה מקוונת. על פי נתוני המארגנות, התופעה בציבור הכללי הולכת ומתרחבת, וכ-130 תלמידות ותלמידי תיכון חילונים כבר חתמו על המכתב, שנושא את הכותרת "אנו מסרבים בזאת".

העירייה: "השירות בצה"ל ערך מקודש"

בעיריית רמת גן נבהלו מהתופעה ומיהרו להוציא תגובה לוחמנית המקדשת את ערך הצבא, כחלק מניסיון להילחם בתופעת הסרבנות הגוברת בתוכם: "השורה הראשונה והתחתונה היא שהשירות בצה"ל הוא ערך מקודש, ורק כל עוד יהיו בקרבנו מספיק אנשים שמממשים את החובה הזו שהיא לא פחות מזכות, תהיה לנו ולדורות הבאים זכות קיום כאן".

בהמשך התגובה, העירייה הוסיפה: "ללא צה"ל וההקרבה של דורות של גיבורים וגיבורות, ובהם בוגרי תיכון אהל שם, במשך יותר מ־80 שנים, שום מוסד חינוכי לא יכול היה לפתוח את שעריו מדי בוקר. העיר לא רק תומכת בגיוס לצה"ל ובשירות צבאי או אזרחי משמעותי, אלא משקיעה משאבים הולכים וגדלים בעידוד ובהכנה לגיוס, ולכן כל ניסיון לחתור תחת הערך העירוני העליון הזה ייענה בנחישות ולא בהתייפייפות וטהרנות".

יחד עם זאת, בעירייה הודו בחצי פה כי אין להם שליטה על דעות התלמידים מחוץ לכותלי המוסד: "בתי בספר בעיר מעודדים שיח פתוח ופלורליזם, ולכל תלמיד יש כמובן זכות להפגין ולטעון כנגד הגיוס בזמנו הפרטי במרחב הציבורי אך לא בתוך מוסדות החינוך, ובטח לא בנסיבות המקרה, ללא תיאום ואישור ובליווי זרים".

בסיום התגובה, העירייה הוסיפה אזהרה: "מחר יקום תלמיד אחר ויגיע עם שני כהניסטים להפיץ את הרעל הגזעני ומחרתיים תקום תלמידה אחרת ותגיע עם זרים לקדם תעמולה בעד פסיקות בית הדין בהאג. המנהל נהג נכון והוא זוכה לגיבוי מלא בעניין".