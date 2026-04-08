בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
בלשי מרחב דן פשטו על דירת מסתור ברחוב יוסף הגלילי ברמת גן וחשפו אוצר בלום. בפשיטה נתפסו מעל חצי מיליון שקלים במזומן, מאות אלפי דולרים ויורו, כמעט קילוגרם של מדליוני זהב, צ'קים במיליוני שקלים ומכונה לספירת כסף ששימשה את החשודים (בארץ)
מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)
גדליהו בן שמעון, יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ביום חמישי שעבר ברמת גן - התעורר הבוקר מתקשר עם משפחתו | רעייתו כתבה: "בשורות טובות, בעלי התעורר הבוקר ומתקשר איתנו. ראינו ניסים גדולים" (חדשות)
יממה של טרור, אמונה ומלחמה: פיגוע קשה ברמת גן הותיר את יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה. בבני ברק חגגו בריקודים את שחרור "אסיר עולם התורה", בעוד הרבנים הראשיים פסקו: חובה להישמע להוראות הביטחון. מטהרן שיגר היורש חמינאי איומי נקמה, ובפולין העתירו אלפים לישועה על ציונו של ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק (מעייריב)
יו״ר ש״ס אריה דרעי ביקר ומנכ״ל בית החולים איכילוב פרופ׳ אלי שפרכר, ביקרו את יו״ר המועצה הדתית ברמת גן גדליהו בן שמעון שנפצע קשה בפיגוע הדקירה | דרעי אמר: ״היה כאן נס גדול מאוד, שמעתי מהרופאים על מצבו הקשה כשהגיע לניתוח, ובחסדי שמים הצליחו להציל את חייו" | שמו לתפילה: גדליהו בן ישועה (בארץ)
הספארי ברמת גן יועבר לפארק אריאל שרון, במטרה לפנות מקום לבניית אלפי יחידות דיור | "הספארי יועתק ויחודש בחינם, שטח העיר והפארק הלאומי יגדלו, הפקק באלוף שדה ישוחרר ותוקם שכונת ה- AI הראשונה בישראל עם פתרונות דיור לצעירי העיר", הבטיח ראש העיר (בארץ)
איראן בצעד קיצוני תחליט לתקוף את ישראל? בשורה של ערים מרכזיות ובצה"ל נערכו הערכות מצב בעקבות המהומות באיראן | לאחר השבת ראשי הערים עדכנו את התושבים על המסקנות | בצה"ל הבהירו: "נעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי ישראל" (צבא וביטחון)
המשטרה עצרה חשוד שהתפרע, קפץ על גג רכב של משטרה צבאית, גרם נזק ותקף שוטרים במסגרת הפגנה בלתי חוקית ברמת גן, במהלכה המונים הצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה מישיבת 'רבינו חיים עוזר' | החשוד התחבא מאחורי ארון הבגדים בביתו בבני ברק, נעצר על-ידי המשטרה והועבר לחקירה (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית חידשה הלילה את הניסיונות לעצור תלמידי ישיבה, וברמת גן התחוללה דרמה של ממש כשמאות התקהלו והצליחו למנוע את המעצר | במהלך ההתקהלות, המפגינים אף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית - אך לא היו נפגעים, שניים נעצרו על-ידי המשטרה | בצה"ל מגנים את ההתפרעות ומספרים כי ניסיון המעצר לא צלח מאחר והמשתמט לא שהה בביתו (חדשות, חרדים)