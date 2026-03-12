דם ברמת גן, "פורים" בבני ברק ואיום איראני מהבונקר • מעייריב

טרור בלב רמת גן: יו"ר המועצה הדתית נדקר

הלם ברמת גן: עו"ד גדליהו בן שמעון, מבכירי ש"ס, נפצע קשה בפיגוע דקירה ברחוב ביאליק. מחבל ערבי צעק "אללה אכבר" והתנפל על בן שמעון לעיני עוברי האורח. כוחות ההצלה נאבקו על חייו בזירה ופינו אותו לאיכילוב. הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת גדליהו בן ישועה.

"פורים" מאוחר בבני ברק: צו הגיוס עלה באש

חגיגת ענק בבני ברק לרגל שחרורו של בחור הישיבה יהודה חיון מהכלא הצבאי. לאחר שזכה לברכת גדולי הדור, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, הגיע חיון למעמד "קבלת פנים" סוערת. בשיא האירוע, לקול שירת ההמונים ובתחפושות פורים, העלה הבחור את צו הגיוס באש כסמל לעמידה האיתנה.

פסק הלכה מציל חיים: "חובה להישמע לפיקוד העורף"

הרבנים הראשיים, הגר"ד יוסף והגר"ק בר, בקריאה דרמטית: הנחיות פיקוד העורף הן חובה גמורה מהתורה. "פיקוח נפש דוחה הכל", הבהירו הרבנים על רקע תיעודים של אזרחים המזלזלים באזעקות. לדבריהם, אי-ציות להנחיות הוא בגדר סכנה רוחנית וגשמית כאחד, ויש להקפיד עליהן ללא פשרות.

"געפוילט אלעס גוטס": אלפים בהילולת הרבי בליז'ענסק

למרות המלחמה, אלפי חסידים וגלריית אדמו"רים ורבנים נחתו בפולין להילולת ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק. במתחם ענק שהופק במסירות, נערכו תפילות בוערות לישועת עם ישראל לצד הכנסת אורחים כיד המלך. האווירה המחשמלת והבכיות על הציון הקדוש יצרו רגעי התעלות נדירים שטרם נראו כמותם השנה.

היורש מאיים מהצללים: מוג'תבא חמינאי יוצא למתקפה

בהצהרה ראשונה מאז חיסול אביו, המנהיג החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים על ארה"ב מהבונקר. חמינאי, שנפצע בתחילת המלחמה, בחר בהודעה כתובה בלבד ואיים לסגור את מצר הורמוז ולתקוף בסיסים אמריקאיים. "ננקום את דם השהידים", הצהיר המנהיג הצעיר, בעוד התקיפות בשמי טהרן נמשכות.