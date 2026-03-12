ליז'ענסק היא עיירה קטנה בדרום-מזרח פולין, הידועה בעיקר כמקום קבורתו של רבי אלימלך מליז'ענסק (1717-1787), אחד ממנהיגי החסידות הבולטים במאה ה-18. העיירה הפכה למרכז חסידי חשוב ולאתר עלייה לרגל מרכזי עבור חסידים מכל רחבי העולם, במיוחד בתאריך פטירתו בכ"א אדר, כאשר אלפי מבקרים פוקדים את ציונו מדי שנה.

החיבור לליז'ענסק ממשיך להיות חזק גם בקרב חסידויות בישראל. לאחרונה נערכה שמחת בר מצווה מיוחדת בבית המדרש של חסידות אשלג בבני ברק, לנכד האדמו"ר מאשלג, שהוא בן לחתנו הרה"צ רבי חנוך חיים שיף מליזענסק. במהלך השמחה נשא דברים הגאון רבי יהושע פינק, דומ"ץ דחסידי בעלזא בבני ברק, והאירוע משקף את המשכיות המסורת החסידית הקשורה לליז'ענסק גם בדור הצעיר.

רבי אלימלך מליז'ענסק היה תלמידו של המגיד ממזריטש, ונחשב לאחד ממייסדי החסידות בגליציה ובפולין. ספרו "נועם אלימלך" הוא אחד הספרים המרכזיים בספרות החסידית, והוא משמש מקור השראה ולימוד עד היום. תורתו השפיעה על דורות של רבנים וצדיקים, וממנו יצאו תלמידים רבים שהקימו חצרות חסידיות משמעותיות.

הציון בליז'ענסק עבר שיפוצים ושיקומים לאורך השנים, במיוחד לאחר השואה שבה נהרסה הקהילה היהודית המקומית. כיום, המקום מתוחזק על ידי ארגונים חסידיים ומשמש כאתר עלייה לרגל מרכזי. מדי שנה, בסמוך לתאריך הפטירה, מאורגנות טיסות ואוטובוסים מיוחדים מישראל ומארצות אחרות, והמקום מתמלא באלפי חסידים המגיעים להתפלל על הציון.

העלייה לליז'ענסק נחשבת בקרב חסידים כסגולה לישועות ורפואות, והמקום זכה למעמד מיוחד בתודעה החסידית. רבים מהמבקרים מקפידים להגיע דווקא ביום הפטירה, כ"א אדר, כאשר נערכות תפילות מיוחדות, סעודות והילולא. האווירה במקום בתקופה זו היא של התעלות רוחנית ואחדות חסידית.

חסידויות רבות בישראל ובעולם שומרות על הקשר לליז'ענסק ולמורשת רבי אלימלך. משפחות חסידיות רבות נושאות את השם "ליז'ענסק" כחלק מתואר משפחתי או כייחוס חסידי, והדבר משקף את המשכיות המסורת והקשר ההיסטורי למקום. שמחות משפחתיות, כמו בר מצווה וחתונות, לעיתים מקבלות את השם "ליז'ענסק" כביטוי לשייכות למסורת זו.