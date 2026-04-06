מפקד מחוז ש"י במשטרה עדכן את משפחתו של יהודה שרמן בן ה-18 שמחקירת אירוע הדריסה ביום שבת האחרון עולה כי הוא נדרס בפיגוע | לפי העדכון שנמסר למשפחה, המחבל החשוד הודה בכך בחקירה המשותפת למשטרה ולשב"כ ואף שחזר את האירוע בזירה (ביטחון)
גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
יממה של טרור, אמונה ומלחמה: פיגוע קשה ברמת גן הותיר את יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה. בבני ברק חגגו בריקודים את שחרור "אסיר עולם התורה", בעוד הרבנים הראשיים פסקו: חובה להישמע להוראות הביטחון. מטהרן שיגר היורש חמינאי איומי נקמה, ובפולין העתירו אלפים לישועה על ציונו של ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק (מעייריב)
מספר חשודים נתפסו על ידי המשטרה באוסלו בסמוך לבית כנסת, כאשר הם מחזיקים בחומרי נפץ ותחמושת | באופן מקומם, הרשויות אמרו כי לא ברור שבית הכנסת היה על הכוונת וכי ייתכן ש"המיקום היה מקרי" | כל הפרטים (חדשות)
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם)
כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)