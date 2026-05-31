דיווח ראשוני: פיגוע דריסה קשה: מספר פצועים, המחבל נוטרל

על פי הדיווחים הראשוניים, המחבל האיץ את רכבו לעבר ישראלים שעמדו בצומת, פגע בהם ונוטרל לאחר מכן. כוחות הביטחון שהגיעו לזירה פתחו בסריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים נוספים שעלולים להיות מעורבים באירוע.

פיגוע דריסה קשה התרחש הערב (ראשון) בצומת גוש עציון שבחטיבת עציון. בזירה ישנם מספר פצועים. המחבל נוטרל על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר.

חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, נערה בת 17 במצב קשה עם חבלות בגפיים, צעירה בת 15 במצב בינוני עם חבלה בפנים. במקום נפגע חרדה אחד.

