גוש עציון

דיווח ראשוני: פיגוע דריסה קשה: מספר פצועים, המחבל נוטרל

מחבל ביצע פיגוע דריסה בצומת הגוש שבחטיבת עציון • מספר פצועים במקום • המחבל נוטרל על ידי כוחות הביטחון | כוחות גדולים נפרסו באזור (צבא וביטחון)

פיגוע דריסה קשה התרחש הערב (ראשון) בצומת גוש עציון שבחטיבת עציון. בזירה ישנם מספר פצועים. המחבל נוטרל על ידי לוחם מגדוד נחשון של חטיבת כפיר.

על פי הדיווחים הראשוניים, המחבל האיץ את רכבו לעבר ישראלים שעמדו בצומת, פגע בהם ונוטרל לאחר מכן. כוחות הביטחון שהגיעו לזירה פתחו בסריקות נרחבות באזור לאיתור חשודים נוספים שעלולים להיות מעורבים באירוע.

חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק, נערה בת 17 במצב קשה עם חבלות בגפיים, צעירה בת 15 במצב בינוני עם חבלה בפנים. במקום נפגע חרדה אחד.

