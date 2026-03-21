המשטרה וצה"ל עדכנו כי החשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר היום סמוך למחסום המנהרות הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון | הרקע לאירוע נבדק | החשוד נמלט מהזירה לאחר שפגע בניידת משטרה, והתבצע מרדף לאיתורו (ביטחון)
בעקבות הדריסה המחרידה של בחור ישיבת סאטמר נפתלי קרמר ז"ל ושל יוסף אייזנטל ז"ל ומפגינים נוספים שנדרסו בשבועות האחרונים, יו"ר סיעת יהדות התורה, מבקש לקיים בנושא דיון בהול בכנסת; "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית", נימק (חדשות חרדים)
אחרי הדריסה הנוראה אמש של צעיר חרדי בשלהי הפגנה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף לגינויים והודה למשטרה על מעצר הנהג הדורס | "דמכם אינו הפקר", כתב בן גביר לחרדים, לדבריו הצטרף גם שר האוצר סמוטריץ' | מ'הפלג' נמסר: "הדם על הידיים של המשטרה, הפרקליטות ומערכת המשפט" (חדשות)
הפלג הירושלמי שיגר היום הודעה זועמת במיוחד לאחר החלטת בית המשפט לשחרר את הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, למעצר בית | "דין אחד לקפלן - ודין אחר לחרדים", כתבו אנשי הפלג והבהירו: דם החרדים הותר | ההודעה המלאה ששיגרו אנשי הפלג לאחר ההחלטה המקוממת של השופטת בר אשר (חדשות, חרדים)
מדובר בפיגוע משולב, הרכב בו היה שלושה מחבלים ביצע דריסה ולאחר מכן, המחבלים יצאו מהרכב עם סכינים והתחילו לדקור עד שנוטרלו | מותו של אחד הפצועים שהוגדר במצב אנוש, נקבע | כוחות ביטחון פועלים בשטח וצה"ל החל לכתר את הכפרים במרחב (חדשות בארץ)
עשרה רוכבי אופניים נפגעו הבוקר בפיגוע דריסה שהתרחש באי נופש בצרפת, כאשר רכב פגע בעוצמה במספר רוכבים | האירוע התרחש באי אולרון שבצפון מערב צרפת, כאשר גבר כבן 30 פגע בכוונה ברוכבי אופניים ובהולכי רגל לאורך הכביש, וגרם לפציעתם של עשרה בני אדם | כל הפרטים (חדשות)
דובר צה"ל מתיר לפרסום הערב כי סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון | מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל (צבא)
המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
עשרות בני אדם נפצעו, מהם 7 באורח אנוש, בעיר לוס אנג'לס, באירוע דריסה שנסיבותיו עדיין לא ברורות | לפי הדיווחים מארה"ב, הנהג הוצא מהרכב לאחר הדריסה והוכה על ידי ההמון, פצעי ירי נמצאו בגופו מאוחר יותר (חדשות, בעולם)
שב"כ ומשטרת ישראל חשפו כי תושב כפר כנא שבצפון תכנן לבצע פיגוע דריסה בטווח הזמן המיידי ולשם כך אף כתב צוואה מבעוד מועד | הפרקליטות חשפה שהמחבל אף החל בפועל להאיץ את הרכב לכיוון קבוצת חיילים, אך למרבה הנס רכב עמד בדרכו (חדשות, צבא וביטחון)
יומיים לאחר פיגוע הדריסה המחריד בניו אורלינס בארצות הברית, שגבה את חייהם של למעלה מ15 בני אדם ופצע עשרות, הבולשת הפדרלית של ארה"ב, ה-FBI הודיעה הערב (חמישי) כי האירוע היה "פיגוע טרור", וכי מדובר במעשה "מרושע ומתכונן מראש" | כמו כן, נאמר בהודעת הבולשת כי הדורס, שמס א-דין ג'אבר, פעל ככל הנראה לבדו, ואף הצהיר בעבר כי בכוונתו להצטרף לדאעש (בעולם)