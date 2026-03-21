פיגוע קשה בשומרון: שלושה ישראלים שהיו בסיור קרקעות בשבת אחר הצהרים סמוך לחומש בשומרון, נדרסו על ידי נהג ערבי, יהודי נרצח בזירת התאונה.

השלושה, כך על פי הדיווח שנמסר ממוא"ז שומרון, זיהו רכב של תושב הרשות הפלשתינית מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין. הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו ופגע בישראלים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים מגובה. אחד הנוסעים נפצע פצעים אנושים, נוסע נוסף פצוע בינוני.

כעבור זמן הותר לפרסום, כי הנרצח בפיגוע בשומרון הוא יהודה שמואל שרמן. בן 18. תושב אלון מורה.

שמואל הי"ד הותיר אחריו הורים יהושע וסימה ו - 6 אחים ואחיות. אחיו שהיה עמו נפצע באורח בינוני.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "משתתף מעומק הלב בצערם של חבריי ושותפיי לאורך שנים רבות, יהושוע וסימה שרמן ומשפחתם, על הרצחו של בנם, יהודה שמואל שרמן הי"ד, שנפל על משמר ארצנו בהיאחזות באדמת השומרון. תנחומים לחלוצי קהילת אלון מורה הגיבורים ולתושבי השומרון כולם. ואומר לך בדמייך חיי! נמשיך לכונן את אדמת ארץ ישראל בכל מרחביה ונקיים את צוואתו של יהודה שמואל הי"ד ושל כל הקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ".

יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אמר: "מדובר בארוע קשה מאוד. אנחנו מחבקים ומחזקים את בני המשפחה. אנו עומדים מול אויב רצחני וברברי, שמטרתו לרצוח יהודים וכתוצאה מכך לגרשם מאדמתם. אני אומר מכאן בצורה ברורה: אנחנו לעולם לא נשבר! אנחנו רק נתחזק יותר ונבנה עוד יותר את צפון השומרון - ואת כל ארץ ישראל שלנו".

מצח"י אלון מורה נמסר: "ברוך דיין האמת, בזעזוע ובכאב גדול אנו מודיעים על הירצחו של חברנו יהודה שמואל שרמן הי"ד בנם של יהושע וסימה. יהודה שמואל ואחיו דניאל יבדל"א היו בסיור סביב חוות 'שובה ישראל' שליד חומש, מחבל פגע בריינג'ר שלהם ויהודה נהרג.(דניאל נפצע באורח קל-בינוני והוא בהכרה)".

עוד נמסר: "ליבנו עם משפחת שרמן בשעה קשה זו. פרטים על מועד הלווייה יישלחו בהמשך".