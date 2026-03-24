חלק טיל עצום שנורה על ידי איראן נפל צמוד לתחנת האוטובוס בצומת גיתי-אבישר בשומרון | ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביו"ש | צפו בתיעוד של הטיל (בארץ)
נחל ייט"ב, אחד הנחלים היפים והמרשימים במזרח השומרון הסמוך לכביש 90 ולעיר יריחו, חזר לזרום בעוצמה | בשנה האחרונה סבל הנחל מהתייבשות קשה, תוצאה של שילוב בין הבצורת הממושכת שפקדה את הארץ לבין שאיבת יתר של מי תהום באזור (בארץ)
הקבינט אישר את הצעתם של שר האוצר סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ להכריז ולהסדיר 19 יישובים חדשים; בין היישובים: גנים וכדים בצפון השומרון | "בתוך שלוש שנים ההצלחנו להסדַיר 69 יישובים חדשים – שיא שלא היה כמוהו. עם ישראל חוזר לארצו ומחזק את אחיזתו בה", אמר השר סמוטריץ' (חדשות בארץ)
כיפה תכלת בולטת על רקע הנוף ההררי של עמק שילה בשומרון מזכירה את הרי הגליל הרחוקים. במבט ראשון, המבנה נראה כמו קבר של תנא גלילי כזה או אחר - האמנם?! | ישראל שפירא יצא בעקבות "קבר אחיה השילוני", וזה מה שהוא מצא (היסטוריה)
כ50 ערבים מהכפר ביתא שהתקרבו בחסות המסיק לגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב תפוח בשומרון, תקפו באבנים רועה יהודי שיצא עם עדר הצאן לשטחי המרעה בקרבת הגבעה. הרועה נפצע בראשו ובידיו ופונה לבית החולים. טרם דווח על עצורים (חדשות)
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י שוחח עם ראשי הרשויות בבנימין והשומרון, בעקבות אירועי האלימות האחרונים ואמר: "נטפל יחד בקומץ הפורעים הקומץ הזה לחלוטין לא מייצג את ההתיישבות שהיא שומרת חוק, חיובית ומתנדבת. לא נאפשר פגיעה בקשר בין משטרת ישראל להתיישבות" (משטרה)
הבוקר, (חמישי) נפל שבר טיל, בגודל של אוטובוס במיקום מרכזי בשומרון | בצפירת ההרגעה יצאו התושבים ועמדו נפעמים והמומים לגודל הנס שארע להם |התושבים מתריעים כי עשרות אלפי בני אדם בשומרון ללא מיגון | צפו בתיעוד ענק שהביא הצלם ארי קופרשטוק (חרדים)
העיר המקראית תאנת שילה המיוחסת לעיר בה שכן שבט אפרים - נהרסת, כך על פי חשיפת מועצת שומרון - בבנייה פלסטינית בלתי חוקית; "אסור לעמוד מנגד - רשויות המדינה חייבות לאכוף באופן מיידי ולהפסיק את החרפה" (חדשות בארץ)