בחצר הקודש קאליב ציינו השבוע בערגה שבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר זצ"ל. ביום ההילולא פקד נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מקאליב את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו, וכן ירד לפני התיבה בתפילות היום כנהוג. לעת צהרי היום ערך את שולחן ההילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים, בהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב.

אולם, שיאו של המעמד נרשם ברגעים שבהם פינו זקני החסידים את מקומם לטובת דור העתיד, בחורי החסידות. אלו התייצבו ל'מבחן פומבי' מקיף על הלכות שבת החמורות, לפני הבוחן, הגאון רבי אברהם שטיגליץ, דומ"ץ צאנז בביתר.

הבורחן לא הסתיר את התפעלותו נוכח הידיעות המפתיעות והשליטה המוחלטת של הבחורים בפרטי ההלכות. רגע של רטט עבר בקהל כאשר הגאון רבי נתן נטע לנדמן, מרבני חולון, מרוב התלהבות ושמחה של תורה, התרומם לפתע מכסאו והכריז בקול נרגש: "הנני קם לכבוד תלמידי החכמים של הדור הבא!".

האדמו"ר מקאליב, שרווה רוב נחת מהישגי הבחורים, פנה אליהם ואמר: "אני מקנא בכם קנאה אמיתית ומעריך אתכם בכל ליבי".

אך ההפתעה הגדולה של הערב הגיעה בסיומו. כאות הוקרה על עמלם בתורה, בחר האדמו"ר להעניק לבחורים המצטיינים תגמול רוחני יוצא דופן. האדמו"ר יצא יחד עם הבחורים למסע ייחודי בהרי השומרון, הרחק משאון העיר.

שיאו של המסע נרשם באתר שילה הקדומה, שם, בין ההרים האופפים את המקום, במקום בו עמד משכן שילה במשך מאות שנים, ערך האדמו"ר מעמד תפילה נרגש.