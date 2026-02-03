אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף בשכם ערב ראש חודש חשוון | בכניסה השתתפו האדמו"ר מקאליב, ח"כ מיכל וולדיגר ח"כ צבי סוכות, וראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה: "ללמוד מעוזו של יוסף הצדיק - להעביר ריבונות מלאה ביהודה ושומרון" | האדמו"ר מקאליב אמר: הקב"ה נתן לנו את כל ארץ ישראל השלמה, וממילא אנחנו צריכים ללכת ובעוז ובגאון ולדרוש את מה שמגיע לעם ישראל שלנו, ארץ ישראל השלמה היא שלנו בכל השטחים | צפו (חדשות)
תיעוד מסכם מחגי ומועדי חודש תשרי בצל האדמו"ר מקאליב במרכז החסידות בירושלים, החל מהתפילות במקומות הקדושים ועד לשמחות בית השואבה והקפות שניות בהיכל בית מדרשו | כמו כן, תיעוד מרהיב משמחת בית השואבה בישוב 'רבבה' שם נוהג האדמו"ר לפקוד מעת לעת לחזק את תושבי המקום | צפו בתיעוד (חסידים)
המונים השתתפו בשבוע האחרון 'ביום העצמאות' באירועי "בר בי רב דחד יומא" שנערכו במספר ערים בארץ | האירועים התקיימו באשדוד, בן זכאי, גן יבנה וקרית מלאכי, במסגרתם נמסרו שיעורי תורה והרצאות חיזוק על ידי רבנים ואישי ציבור נכבדים | צפו בתיעוד (חרדים)
חסידי קאליב ציינו ביום שני האחרון, את יום ההילולא השישי של האדמו"ר מקאליב זיע"א, החל ביום ספירת 'חסד שבגבורה' כ"ג ניסן | במהלך היום פקדו את ציונו הקדוש, ובהמשך ערכו סיום הש"ס, וסעודת הילולא רבתי בראשות נכדו ממלא מקומו בקודש (חסידים)
רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל,
האדמו"ר
מקאליב,
שיום ההילולא שלו חל
בכ"ג
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של של 'אוד מוצל מאש' שהקדיש את חייו לקירוב
רחוקים ולהנצחת זכרם של הנרצחים בשואה,
שהיו ליבו וקולו המרטיט
מלאים געגועים לשכינה ולגואלת ישראל |
"גם כי אלך בגיא
צלמוות"
(יהדות ואקטואליה)