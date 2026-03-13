בעולם היהודי ציינו השבוע בערגה את הילולת הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע בעוד רבבות נאלצו להישאר בארץ הקודש עקב המצב, הצלם א. אייזנבאך הצטרף לשיירות שיצאו במסע מפותל לעבר פולין | בתיעוד ראשוני ומרהיב, מביא אייזנבאך גלריה יוצאת דופן של המוני היהודים שעשו את דרכם דרך שארם א שייח שבמצרים, מסלול עוקף ומורכב שנולד בצל המלחמה, בדרך להשתטח על הציון הקדוש בליז'ענסק | וכמובן מראות הוד מההילולא קדישא בעיירת ליז'ענסק שבפולין (חסידים)
במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות יהודים מכל רחבי תבל נוהרים מאז אמש לעיירה ליזענסק שבפולין, להעתיר בתפילה על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע ביום ההילולא כ"א באדר החל היום • באוהל הקדוש ובהיכלי הכנסת האורחים נרשמת התרגשות שיא עם הגעת הרכבת האווירית של אלפי החסידים • הצלם א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה וראשונית מהתפילות וההכנות בליל ההילולא (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
בחצר הקודש שבט הלוי ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של בעל 'מחשבת הלוי' זצ"ל | בנו, ממלא מקומו, האדמו"ר משבט הלוי ערך את השלחן הטהור, בשילוב ועידת 'עבותות אהבה' לטובת מוסדותיו הקדושים | בועידה נטלו חלק ידידי המוסדות וכן תלמידי מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
בירושלים ציינו השבוע חמש שנים להסתלקותו של הגה"צ רבי דן מרדכי הכהן זיע"א • גדולי ישראל פיארו את שולחן המזרח בהילולא המרכזית • במהלך המעמד נחשף החיבור החדש "זכרון דברים" מכתב ידו של בעל ההילולא • שבת תענית דיבור ועליה לציון (חרדים)
מאות חסידי לעלוב ציינו את הילולת הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בשילוב שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מירושלים • הסגולה של המצפים לישועה בשיאו של הטיש והריקודים שסחפו את הקהל • "בזכות הילולא דצדיקא" | הצלם ארי קופרשטוק הצטרף למסע ומגיש גלריה מרהיבה: החל מההכנות להילולא ועד לטיש בעיצומו של יום (חסידים)
במעונו שברחוב אלישע בבני ברק, ערך הגאון חכם ניסים בן שמעון סדר לימוד משניות מיוחד לעילוי נשמת אביו, הגאון חכם מנצור בן שמעון זצ"ל, לציון יום ההילולא ה-28 להסתלקותו | במעמד השתתפו מקורבים ותלמידים שבאו להעלות את זכרו של הרב הדגול זצ"ל | הצלם שוקי לרר תיעד את רגעי הלימוד ומגיש גלריה מיוחדת (חרדים)
שלוש שנים להסתלקותו של הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל, בני ישיבת "דבר שמעון" חגגו את סיום הש"ס שנלמד בעמל רב בין הסדרים • גדולי התורה שפיארו את המעמד ציינו: "זו התשובה לכל המנסים להצר את רגלי בני הישיבות" | צפו בתיעוד (חרדים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, ערך נינו, האדמו"ר משאץ דרהביטש, סעודת הילולא בבית מדרשו בבית שמש | במהלך הסעודה הרחיב הרבי וכן הנואמים ברום מעשיו הדגולים של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
המונים התכנסו באולמי 'הדר דימול' לסעודת הילולא מפוארת לכבודו של הצדיק מרעננה, רבי יצחק הוברמן זצ"ל | את שולחן המזרח פיארו רבנים ואישי ציבור בכירים בראשות בנו וממשיך דרכו, רבי שמואל הוברמן | במהלך הערב עברו המשתתפים להתברך בברכת 'לחיים' אצל ממלא מקומו, כאשר האלכוהול נשפך כמים כמיטב המסורת | המעמד נחתם בריקודים סוערים של הקהל (חרדים)
האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליווי של משמשים בקודש (חסידים)
בשב"ק האחרון ציינו בחצה"ק מודז'יץ את הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי שאול' זי"ע, שהסתלק לפני 78 שנים בשבת קודש | האדמו"ר שזכה להלחין כ-2,000 ניגונים במהלך חייו, היה המנהיג הראשון של השושלת לאחר השואה האיומה, ונפטר בעת שביקר בארץ ישראל בשנת תש"ח | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל נכדו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
השבת יציינו כ"ו שנים להסתלקותו לשמי מרום של הצדיק רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל, גבאי הצדקה המפורסם, שהקים מאות בתים בישראל במסירות נפש | הצדיק המוכר במיוחד לבני הדור הישן לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללמוד ולהדליק נר לעילוי נשמתו (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)
אלפים גדשו אמש את היכל בית המדרש אמשינוב בעיה"ק צפת, שם ערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן את ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, אשר שמו נודע לסגולה בקרב עם יתהלל כיום המסוגל לפקודת ישועות למעלה מדרך הטבע | במהלך סעודת המצווה הזכיר המשפיע את שמותיהם של אנשים הזקוקים לרפואה וישועה, ובמיוחד את הבחור החשוב דוד יהונתן בן ברוריה | צפו בתיעוד (חסידים)