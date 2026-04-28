הפסקת העבודות במירון ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

תפנית משמעותית בסוגיית הילולת ל"ג בעומר במירון: בישיבה שהתקיימה היום (שלישי) אישר פיקוד העורף מתווה מדורג שיאפשר עלייה של עשרות אלפי מאמינים להר מירון במהלך אירועי ל"ג בעומר. המתווה מגיע לאחר ההחלטה הדרמטית שהתקבלה בשבוע שעבר לצמצם את ההילולה ל-1,500 משתתפים בלבד בשל חששות ביטחוניים.

על פי המתווה המסתמן שהגיע לידי 'בבלי', ההילולה תתקיים על פני 40 שעות רצופות, כאשר בכל מתחם יוכלו לשהות 1,500 מתפללים בו-זמנית. ההר עצמו יוגדר כמתחם ראשון, מתחם בני עקיבא כמתחם שני, ומתחם 89 כמתחם שלישי. מי שיההיה אחראי על הכטיסים שיחולקו בהגרלה פומבית יהיה משרד התחבורה. לדברי גורם שנכח בישיבה: "המשטרה תמכה במתווה, פיקוד העורף אישר, אם לא יהיה שינוי ביטחוני דרמטי - הוא יצא אל הפועל".

המשמעות המעשית של המתווה היא שלא יתכנסו עשרות אלפי מאמינים במקום אחד ובמקביל, אך במהלך כל שעות ההילולה עשרות אלפים יוכלו להגיע להר מירון ולהשתתף במעמדי ההדלקה והתפילה. הכניסה למתחמים תתבצע באמצעות כרטיסים שימכרו בהגרלה פתוחה לציבור.

כזכור, בדיון המצומצם שהתקיים בשבוע שעבר אצל ראש הממשלה נתניהו הוצגה הערכה ביטחונית חמורה לגבי קיום ההילולה. אלוף פיקוד העורף הבהיר כי "גם אם היו רק כמה אלפים במירון על ההר, המשמעות שאם משוגרת רקטה או כטב"מ - זה אסון". גורם ביטחוני אף הוסיף כי "זה יכול להיות למעלה ממאה הרוגים".

המתווה החדש שאושר היום מהווה פשרה בין הצורך הביטחוני לבין הרצון לאפשר את קיום ההילולה.

המתווה הועבר בשעה האחרונה לגורמים העוסקים בהילולה, ואם לא יחולו שינויים ביטחוניים של הרגע האחרון הוא צפוי לצאת לפועל.