הבשורה שתלמידי הישיבות חיכו לה - לאן יוצאים בשבוע בין הזמנים? | בני ברק תיאלץ להתרגל: ההוראה של האדמו"ר מויז'ניץ משפיעה על מוצאי החג | תקנות חדשות בויז'ניץ - האדמו"ר הפתיע את החסידים: אסור להתארס בשיעור א' | מאבק בן עשור על ההילולה בקרעסטיר הוכרעה: כל הפרטים | אור ישראל בהלם: בנימין ידידיה ז"ל - נפטר שבועות אחרי שהתחתן (מעייריב)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
משמרות המהפכה הקימו 'מסדרון בטוח' במיצר הורמוז, אך חברות הספנות מסרבות לחזור • תקיפות נמשכות במתקני נפט ובלבנון • טראמפ מאיים: 'הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר' | המשא ומתן באסלאמאבאד מתקיים על רקע חוסר ודאות (העולם הערבי)
בעוד במשמרות המהפכה מציעים נתיב מעבר "בטוח" בשליטתם במיצר הורמוז, חברות הענק כמו 'מארסק' מבהירות כי ללא ודאות ביטחונית מוחלטת, הספינות לא יחזרו למים המאוימים | הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן טרם שכנעה את השוק העולמי כי האזור נקי מסיכונים וממכשולים ימיים (העולם הערבי)
נשיא ארה"ב טראמפ מזהיר כי הכוחות האמריקאים יישארו במזרח התיכון עד קיום ההסכם המלא עם איראן|טראמפ שיגר מסר חד משמעי ומאיים לאיראן "אם זה לא יקרה - הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר" |לדבריו, הוסכם שלאיראן לא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים | הדברים המלאים (חדשות, בעולם)
דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)
בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)