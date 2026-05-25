הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. כך עולה מדיווחים שפורסמו היום (שני) בסוכנות הידיעות רויטרס, המצטטת שני מקורות המעורים בפרטי השיחות.

ההודאה הנדירה של ראש הממשלה מגיעה על רקע המשא ומתן המתנהל בין וושינגטון לטהראן, כאשר ישראל מצאה את עצמה ברובה מחוץ לשיחות ולמגעים להסכם. גורם ישראלי בכיר אישר לרויטרס כי נתניהו הודה בפני מקורביו: "אין לנו כרגע שום יכולת להשפיע על הנשיא טראמפ". האטה במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן בתוך כך, עיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי חלה האטה משמעותית בקצב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח, המחלוקת המרכזית נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהראן מצפה לקבל במסגרת ההסכם. גורמים אמריקניים שצוטטו בעיתון הביעו חשש כי איראן תגרור רגליים בנושאים הגרעיניים לאחר שתקבל שורת הקלות כלכליות במסגרת הסכם הביניים. ארה"ב מבקשת התחייבויות ברורות יותר מצד איראן לגבי תוכנית הגרעין, בעוד שנציגי המשא ומתן האיראניים לוחצים לקבל פרטים מדויקים בנוגע להקלות בסנקציות והפשרת נכסים מוקפאים.

נערכים לכל תרחיש ( צילום: צבא ארה"ב )

דרישות אמריקניות ואיראניות

על פי דיווח ברשת CNN, ארצות הברית מבקשת מאיראן להסכים לוותר על מלאי האורניום המועשר ולהתחייב שלא לפעול להשגת נשק גרעיני, טרם וושינגטון תפשיר נכסים איראניים מוקפאים. איראן מנגד דורשת ערבויות מוקדמות לשחרור הנכסים ולהקלה בסנקציות הכלכליות הכבדות המוטלות עליה.

המשא ומתן עוסק גם בסיום המלחמה בלבנון, דבר שעשוי לסכל עסקה עם איראן אם טהראן תתעקש על הפסקה מוחלטת של הפעולות הישראליות בדרום לבנון, כך לפי רויטרס. ישראל מצידה מתנגדת בתוקף לכל הסכם שיכלול סעיף המחייב הפסקת אש בלבנון, מחשש שהדבר יפגע ביכולתה להתמודד עם איום חיזבאללה.

נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן ( צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב )

"נוסחאות ריאליות" לפתרון המחלוקת

למרות הקשיים, מקורות איראניים מסרו לרויטרס כי בשלבים עתידיים של המשא ומתן, ניתן יהיה למצוא "נוסחאות ריאליות" לפתרון המחלוקת סביב מלאי האורניום המועשר שברשות איראן. הפתרון המוצע כולל דילול החומר בפיקוח גוף האו"ם, אך פרטי המתווה טרם גובשו באופן סופי.

עם זאת, הנשיא טראמפ, איראן וגם מדינות המפרץ מעוניינות להגיע להסכם, כך לפי הדיווחים. השאלה המרכזית היא האם ניתן יהיה לגשר על הפערים המהותיים בין הצדדים, בעוד ישראל נותרת מחוץ למעגל ההחלטות ומביעה דאגה עמוקה מההתפתחויות.