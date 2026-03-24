למרות שקבלת ההחלטות של הנשיא טראמפ אינה צפויה, הכיוון המסתמן שממנו חוששים בירושלים - הוא חתירה מהירה של נשיא ארה"ב והצוות שלו להסכם מסגרת עם איראן | במקביל, נחשפו דרישותיו של הנשיא טראמפ מהאיראנים - ומה בטהרן יקבלו בתמורה (מדיני)
הסכם או שוב הונאה בנוסח טראמפ? הנשיא האמריקני הדהים את העולם וישראל כשנתן צ'אנס נוסף של חמישה ימים לשיחות עם נציגי האיראנים, כל זאת בזמן שהתקיפות הישראליות והאמריקניות נמשכות | בין הצדדים פעורה תהום של דרישות ותנאים, כאשר הכוחות השולטים באיראן נוקטים קו קיצוני בשיחות, ואילו בישראל חוששים מניצחון חלקי שיספק את טראמפ | כל הפרטים (חדשות)
הסבב השלישי של השיחות בין איראן וארצות הברית נעצר היום כשלוש שעות לאחר שהחל | דיפלומט איראני: "ארצות הברית מתעקשות על אפס העשרה ועל אספקת כל האורניום המועשר בשיעור 60% לוושינגטון" | בכיר איראני: "דוחים את העיקרון לעצירת העשרת האורניום ופירוק המתקנים" (אקטואליה)
ארה"ב הציגה היום בפני איראן חמש דרישות נוקשות במיוחד, אשר ספק אם ביכולתה של טהרן לקבל | לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', ארה"ב הציגה רשימה ארוכה הקשורה לגרעין האיראני | מז'נבה מגיע הדיווח על "הפסקה" בשיחות המשא ומתן לאחר שלוש שעות בלבד | כל הפרטים על המתרחש בחדרי המשא ומתן בשוויץ (מדיני)
על רקע חילופי הטיוטות בין נציגי איראן וארצות הברית, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, אמר כי הממשל דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף "ללא הגבלת זמן" | לדבריו, "בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם" (בעולם)
אחרי סבב השיחות השלישי של נציגי ארה"ב ואיראן, שנפגשו בז'נבה מוקדם יותר היום, והדיווחים על "התקדמות במגים", סגן הנשיא ג'יי די ואנס מצנן את התלהבות | ואנס אמר כי המשא ומתן עם טהרן "היה טוב, אבל האיראנים לא מוכנים כרגע לעמוד בקווים האדומים שהציב הנשיא" | לדבריו, "טראמפ רוצה למצוא פתרון, בין אם דיפלומטי - או אפשרות אחרת" (חדשות)
סבב שיחות המשא ומתן השני בין איראן לארצות-הברית החל בז'נבה בניסיון למנוע מלחמה | דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הם מחליפים מסרים דרך המתווך העומאני, ובמהלך השיחות הוצגה עמדת איראן לגבי סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות | המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי שיגר איום ברור על ארה"ב: "הצבא החזק ביותר בעולם עלול לפעמים לקבל מכה חזקה" (בעולם)
התקיפה הצפויה באיראן עדיין מתמהמת. ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת השבוע לביקור מדיני מיוחד בארצות הברית ולפגוש את נשיא ארה"ב טראמפ | בצל שיחות המו"מ עם איראן, נשיא איראן צייץ היום בנוגע לאיומים הנושבים מכיוון ארצות הברית: "האומה האיראנית אינה סובלת את שפת הכוח" | כל הפרטים (בעולם)
אחרי חילופי איומים בין וושינגטון לטהרן נראה כי הצדדים מתקרבים לקראת שיחות משא ומתן | באיראן דיווחו היום כי שר החוץ עבאס עראקצ'י צפוי להיפגש בימים הקרובים עם וויטקוף, שליחו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ למזרח התיכון | בשעה האחרונה דווח כי פרטי השיחות "אינם סופיים" | הצדדים מגיעים עם רשימת דרישות שלא ניתנות לגישור - האם מדובר בתרגיל לפני מהלומת אש באיראן או מלכודת דיפלומטיה של המשטר (חדשות)
איראן הכריזה היום כי בקרוב תושג מסגרת למשא ומתן עם וושינגטון, מו"מ שיחל בקרוב | בתוך כך, טהרן זימנה את שגרירי 27 מדינות האיחוד האירופי לאחר שהכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור | לאחר טענת טראמפ כי ארה"ב העבירה אולטימטום לאיראן - האחרונה מכחישה: "אין שום אולטימטום" (מדיני, בעולם)
סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי ריאבקוב, אמר כי מוסקבה מוכנה לאשר שאין לה כל כוונה לתקוף את האיחוד האירופי או את נאט״ו | ריאבקוב הוסיף כי נרשמת התקדמות איטית במגעים לגיבוש תוכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)
ברקע גל התקיפות נגד חיזבאללה והחשש בישראל ממערכה קרובה בלבנון, ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אמר היום כי ארצו מוכנה למשא ומתן עם ישראל אך לדבריו בישראל "לא מוכנים להיפגש" | ראש הממשלה אמר שהוא מאמין שפתרון דיפלומטי הוא בר השגה, בדומה להסכם הגבול הימי שגובש ב-2022 בתיווך ארה"ב (בעולם)
ראש הממשלה פרסם הערב סרטון קצר ובו הודיע כי הגיע לאשר את תכניות צה"ל להשתלטות על העיר עזה והכרעת ארגון הטרור החמאס, ובמקביל הנחה לפתוח במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים המקובלים על ישראל (בארץ)
למרות המסרים שמופצים מלשכת נתניהו, לפיה ישראל תסכים כעת רק לעסקה מלאה, גורמים בצוות המשא ומתן להשבת החטופים אמרו, כי ישראל תסכים גם לעסקה חלקית לכשתבוא | לדבריהם: "אם בארגון הטרור חמאס יסכימו לעסקה חלקית בתנאים שיהיו מוסכמים כאן, אל תתפלאו שהקו האדום בישראל יזוז" (מדיני)