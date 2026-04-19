נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי גובשו ההבנות העקרוניות הנדרשות להסדר מול איראן. בשיחה שקיים הנשיא עם הכתב ברק רביד מחדשות 12 הוא הביע אופטימיות בנוגע לאפשרות של חתימה על הסכם בתקופה הקרובה.

"אני מרגיש טוב לגבי זה. הקונספט של ההסכם כבר סגור. אני חושב שיש לנו סיכוי טוב מאוד להשלים את זה", דברי הנשיא בשיחה. דברים אלו מגיעים לקראת יציאת משלחת אמריקנית רמת דרג ביום שלישי הקרוב לאיסלאמאבאד.

במשלחת שתיקח חלק בשיחות בפקיסטן צפויים להשתתף סגן הנשיא ג'יי.די ואנס והשליחים המיוחדים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף. למרות הצהרות הנשיא, גורמים המעורבים במשא ומתן מבהירים כי קיימות מחלוקות עמוקות בסוגיות העשרת האורניום.

לפי הדיווחים, איראן עדיין לא אישרה למעשה את הגעתה לשיחות המשא ומתן, מה שמעמיד בסימן שאלה אחד גדול את ההליך כולו.

לפי אותו דיווח של רביד, האיראנים חושדים כי הנשיא טראמפ מכין למעשה מלכודת לאיראן בשליחת כוחות נוספים במקביל לנסיונות משא ומתן כביכול שנועדו להרדים את האויב.

המתווכים ממצרים, טורקיה ופקיסטן פועלים כעת לקידום פתרון ביניים שיכלול את הארכת הפסקת האש הקיימת ב-45 עד 60 ימים נוספים. המטרה היא לייצר שהות נוספת למיצוי המגעים המדיניים בין הצדדים.

במקביל למאמץ הדיפלומטי, הממשל האמריקני נערך לאפשרות של כישלון בשיחות. הנשיא טראמפ הבהיר כי אם לא תושג עסקה, ארה"ב תפתח במערכה צבאית שתכלול "הפצצות מסיביות" נגד גשרים ותחנות כוח באיראן. "נפציץ אותם כפי שאף מדינה מעולם לא הופצצה", אמר מוקדם יותר היום טראמפ לפוקס ניוז.

האיום הצבאי מגיע לאחר דיון שקיים טראמפ בחדר המצב בבית הלבן בעקבות תוקפנות איראנית במצר הורמוז והחלטתה לסגור מחדש את המצר. גורם אמריקני ציין כי הנשיא נחוש לסיים את המלחמה, אך לא יסכים לחתום על הסכם בכל מחיר.

כאמור, בטהראן מגיבים בחשדנות רבה להצהרות מוושינגטון ומסרבים בשלב זה לאשר את השתתפותם בסבב השיחות הקרוב. גורמים באיראן הגדירו את דברי האופטימיות של טראמפ כ"הונאה" שנועדה להסוות הכנות למתקפת פתע.