בראיון לתקשורת הישראלית הנשיא דונלד טראמפ התייחס לעומק לנושאים המרכזיים שעל סדר היום הביטחוני במזרח התיכון | על הדרך הרעיף שבחים לנתניהו ותקף בחריפות את הנשיא הרצוג | לדבריו, המבצע הצבאי והלחץ על טהרן "מתקדמים באופן נפלא" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טרם קיבל החלטה אם לבצע תקיפה באיראן והוא עדיין פתוח לפתרון דיפלומטי | בתוך כך, גורם צבאי ישראלי בכיר הגיע לביקור בארה"ב במהלך השבוע וביקר בבית הלבן, בפנטגון - ואפילו נפגש עם בכירים ב-CIA | בעבר דווח כי ישראל העבירה לארה"ב מידע מודיעיני המכיל "אקדח מעשן" על פעולותיה של איראן נגד מפגינים (מדיני)
שעות לפני פגישתו עם נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר הערב כי הוא קיבל תגובה "טובה מאוד" ממנהיגי ישראל ומדינות ערב להצעת תוכנית השלום בעזה, וכי הוא מקווה לסגור אותה בפגישה עם נתניהו מחר | בראיון נדיר לכלי תקשורת ישראלי אמר טראמפ כי ההסכם הוא על דעתו של ראש הממשלה וכי "ביבי רוצה שלום" | הדברים המלאים של הנשיא טראמפ, הערב (מדיני)