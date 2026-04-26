צעד חסר תקדים: ישראל העבירה מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות

החתימה על הסכמי אברהם בבית הלבן

בצעד חסר תקדים בתולדות צה"ל ומערכות ההגנה האווירית של ישראל, נחשף כי בתחילת המלחמה עם איראן העבירה ישראל מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שמערכת הגנה אווירית ישראלית מתקדמת נשלחת למדינה זרה, כך על פי דיווח של העיתונאי ברק רביד.

בכיר ישראלי מסר כי המהלך בוצע במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני ההדוק בין ירושלים לאבו דאבי, שהתחזק משמעותית מאז חתימת הסכמי אברהם. יחד עם מערכת כיפת ברזל, נשלחו גם כוחות צה"ל מיומנים להפעלת המערכת המורכבת, שנועדה להגן על מתקנים קריטיים באמירויות מפני איומים איראניים. שיתוף פעולה ביטחוני מתעצם העברת מערכת כיפת ברזל לאמירויות משקפת את העומק של שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. כידוע, איחוד האמירויות הפך בשנים האחרונות לשותפה האסטרטגית המרכזית של ישראל במפרץ הפרסי, תוך שהיא משמשת גשר חשוב בין ירושלים למדינות ערב נוספות. מדינות המפרץ, בראשן האמירויות והסעודיה, רואות באיראן את האיום המרכזי על יציבותן. בעוד הבית הלבן מדבר על "חלון דיפלומטי" עם טהרן, בבירות המפרץ נשמע מסר שונה לחלוטין - דרישה לפירוק מוחלט של יכולות הגרעין והטילים האיראניות.

המהלך ההיסטורי של העברת כיפת ברזל לאמירויות מהווה אבן דרך נוספת בשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, ומשקף את העומק של הברית האסטרטגית מול האיום האיראני המשותף.