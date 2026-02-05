בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
"מועצת המעבר" השולטת בדרום תימן ובנתיבי השיט הקריטיים בים האדום, מעבירה מסרים ישירים לירושלים | ההצעה: ברית אסטרטגית נגד איראן, תמורת הכרה בשאיפתם לעצמאות וגשר לממשל טראמפ | האם ישראל בדרך לשותפה חדשה בבאב אל-מנדב? (בעולם, מדיני)
המנהיג הסעודי, בן סלמאן, מגיע לוושינגטון מחר לפגישת מבחן עם הנשיא • גורמים סעודיים מבהירים: נורמליזציה עם ישראל מותנית באופק מדיני לפלסטינים • ההסכמים הביטחוניים והאזוריים בין ארה"ב לריאד מוכנים לחתימה בבית הלבן (בעולם)
המפעל החדש, של חברת-הבת מבית התעשייה האווירית של ישראל, הופך את מרוקו ליצרנית היחידה בצפון אפריקה של מערכות SPYX • הפרויקט כולל העברת טכנולוגיה למהנדסים מקומיים כחלק משדרוג צבאי שישפיע על האזור (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפויים להיפגש השבוע בבית הלבן, לקראת הפגישה מתרבים הדיווחים והתדרוכים על הנושאים שיעלו בפגישתם | לפי דיווח מפי גורמים רשמיים, בישראל לא מתנגדים למכירת המטוסים לסעודיה, אולם מבקשים להציב תנאי ברור (חדשות)
שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם | הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות)
הנשיא האמריקני הכריז כי קזחסטן תהיה המדינה הראשונה להצטרף להסכמים בתקופת כהונתו השנייה, כאשר לדבריו יש מדינות נוספות הממתינות להצטרף להסכמים | נשיא קזחסטן טוקאייב לא התייחס לנושא כלל בפגישה | בארה"ב הסבירו כי המהלך נועד לייצר מומנטום מחודש להסכמי אברהם (חדשות)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לנושא הנורמליזציה עם סעודיה ואמר שישראל לא צריכה לשלם על כך כל מחיר | בנוסף לכך, שר האוצר סמוטריץ' התבטא בצורה מזלזלת ומשפילה על סעודיה, בעלת בריתה הקרובה של ארה"ב, כשהציע שהם "ימשיכו לרכב על גמלים במדבר" | הדברים נאמרו ברקע הרכבת האווירית מוושינגטון, כאשר היום צפוי להגיע מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שהתבטא נגד חוק הסיפוח (חדשות)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כי סעודיה, לצד מדינות מוסלמיות נוספות, עשויה להצטרף בקרוב להסכמי אברהם, ומעריך שצעד זה יוביל לגל חדש של נורמליזציה אזורית | במקביל, מתקדמים המגעים בין וושינגטון לריאד לחתימת ברית הגנה ביטחונית שתעמיק את הקשרים בין שתי המדינות (אקטואליה)
מדינות המפרץ יחד עם שאר מדינות ערב פרסמו החלטה חריפה נגד ישראל בעקבות התקיפה הדרמטית בקטאר שכוונה נגד ראשי ארגון חמאס | לצד המילים החריפות והאיומים לבטל את הסכמי אברהם - דבר אחד לא היה שם | כל הפרטים (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר רבות בתקופה האחרונה על המסר שהוא סיים שש מלחמות, ולפעמים זה גם היה "7" | בכתבת BBC, שכידוע אינם מתומכיו של טראמפ, התחקו אחר הצלחותיו של טראמפ והשלום שהוא הביא או לא הביא לעולם | בין ישראל-איראן למצרים-אתיופיה, מהי מטרתו האמיתית של טראמפ בהצהרות השלום? (סקירה, מגזין בבלי)
נשיא ארצות הברית טראמפ, שיתף נאום שנשא נשיא אזרבייג'ן, בו הוא שיבח את טראמפ | סנאטורים ודיפלומטים מדגישים את חשיבות הקשרים בין באקו לירושלים, ורואים חשיבות בברית משולשת בין וושינגטון, באקו וירושלים (חדשות בעולם)
לצידה של איראן נמצאת מדינת ענק אסלאמית הנחשבת למעצמה גרעינית ויחסיה עם ישראל מעולם לא היו תקינים | למרות ההסתייגות מאיראן, המדינה מסוכסכת עם הודו שנחשבת ידידת ישראל ולמרות שהאינטרס קיים ברקע - הדרך לכינון היחסים עם המדינה ארוכה ומפותלת (מגזין)