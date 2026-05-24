בשבת האחרונה קיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיחת טלפון עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחרין כדי לדון בהסכם המתגבש עם איראן. אלא שבמהלך השיחה הנשיא טראמפ הפתיע אותם בבקשה מיוחדת.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, המנהיגים השונים, כולל נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, שהחזיק בעמדה ניצית יותר לגבי המלחמה עם איראן, אמרו שהם תומכים בו. "הם כולם אמרו: אנחנו איתך בעסקה הזו. ואם זה לא יעבוד, נהיה איתך גם אז", אמר בכיר אמריקני שצוטט בדיווח.

אלא שכאן חלה תפנית בשיחה.

בכיר אמריקני שמעורה בפרטי השיחה אמר שטראמפ אמר לאחר מכן למנהיגים הערבים והמוסלמים שהוא עומד להתקשר לראש הממשלה נתניהו והדגיש שהוא מקווה שבעתיד הקרוב נתניהו יהיה על אותה שיחה יחד איתם.

לפי הדיווח, טראמפ אמר למנהיגים הערבים והמוסלמים כי לאחר שהמלחמה עם איראן תסתיים הוא מצפה שמי מהם שעדיין אינו חלק מהסכמי אברהם או שאין לו הסכם שלום עם ישראל יצטרף וינרמל יחסים עם ישראל, כך אמרו שני בכירים אמריקנים.

על פי רביד, המנהיגים הערבים והמוסלמים, ובמיוחד מנהיגי סעודיה, קטאר ופקיסטן שאין להן יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, הופתעו מבקשתו של טראמפ. "היה שקט על הקו וטראמפ התבדח ושאל אם הם עדיין שם", אמר אחד הבכירים האמריקנים.

טראמפ אמר לאחר מכן למנהיגים הערבים והמוסלמים כי שליחיו ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף ידברו איתם על הנושא הזה בשבועות הקרובים.

כפי שדיווחנו, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, שמתח ביקורת על ההסכם המתגבש עם איראן ונחשב לכוח מוביל בקונגרס בכל הנוגע להרחבת הסכמי אברהם, כתב היום ב-X כי הוא תומך בבקשתו של טראמפ מהמנהיגים הערבים והמוסלמים.

"אם אכן כתוצאה מהמשא ומתן הזה לסיום הסכסוך עם איראן, בעלי בריתנו הערבים והמוסלמים באזור יסכימו להצטרף להסכמי אברהם, הדבר יהפוך את ההסכם הזה לאחד המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון", ציין.

גרהאם קרא לסעודיה ולמדינות אחרות להיענות לבקשתו של טראמפ. "אם תסרבו ללכת בדרך הזו כפי שהציע הנשיא טראמפ, יהיו לכך השלכות חמורות על יחסינו בעתיד והדבר יהפוך את הצעת השלום הזו לבלתי מקובלת. יתרה מכך, ההיסטוריה תראה בכך טעות חמורה", כתב גראהם.