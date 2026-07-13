פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) חשף היום (שני) תיעוד ראשון מאמצעי לחימה חדש שנעשה בו שימוש במהלך התקיפות נגד איראן: כלי שיט בלתי מאוישים מתאבדים – הגרסה הימית של רחפני הנפץ. כשב"מים אלה שטים לעבר המטרה ומתפוצצים עליה, ומהווים כלי תקיפה מדויק במיוחד נגד יעדים ימיים.

בתיעוד שפרסם סנטקום נראית תקיפה שביצעה ארה"ב אמש נגד בסיס הצי האיראני בבנדר עבאס, לחופי מיצר הורמוז. במתקן שהותקף פועלים אתרי תחזוקה ותיקון של צוללות ואוניות צבאיות איראניות, והוא נחשב לאחד המתקנים האסטרטגיים החשובים ביותר של הצי האיראני באזור.

לפי הודעת פיקוד המרכז, "התקיפות פגעו ביכולתה של איראן להמשיך לבצע תקיפות נגד ספינות מסחריות". המתקן בבנדר עבאס משמש את משמרות המהפכה כבסיס מרכזי לפעילות ימית במצר הורמוז, ממנו יוצאות סירות מהירות ורחפנים לתקיפת ספינות סחר.

התקיפה התבצעה במסגרת גל תקיפות רחב שכלל עשרות מטרות נוספות ברחבי איראן. כפי שדווח בבבלי, בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקניים, ספינות חיל הים ורחפנים, והן פגעו במערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות.

השימוש בכשב"מים המתאבדים מהווה חידוש משמעותי ביכולות התקיפה האמריקניות. כלי השיט הבלתי מאוישים מאפשרים תקיפה מדויקת של יעדים ימיים מבלי לסכן חיי אדם, ומקשים על כוחות האויב לזהות ולהגיב לתקיפה בזמן. הטכנולוגיה דומה לזו המשמשת ברחפני התקיפה האוויריים, אך מותאמת לפעולה ימית.

התקיפות האמריקניות מגיעות על רקע חילופי מהלומות אינטנסיביים בין ארה"ב לאיראן. איראן תקפה בסיסים אמריקניים בכווית ובחריין, ומשמרות המהפכה פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז. בתגובה, ארה"ב פתחה בסדרת תקיפות שכללה מאות מטרות ברחבי איראן.

פיקוד המרכז האמריקני הדגיש כי "צבא ארה"ב נותר נוכח וערני כדי להבטיח חופש השיט במצר הורמוז". המצר מהווה נתיב חיוני למסחר הבינלאומי, ודרכו עוברים מיליוני חביות נפט מדי יום. התקיפות האיראניות נגד ספינות מסחר מהוות איום ישיר על הסחר העולמי ועל אספקת האנרגיה.

בשלב זה לא ברור אם ארה"ב תמשיך להשתמש בכשב"מים המתאבדים בתקיפות עתידיות, או שמדובר בניסוי חד-פעמי של יכולת חדשה. עם זאת, ההצלחה של התקיפה בבנדר עבאס עשויה להוביל לשימוש נרחב יותר בטכנולוגיה זו במבצעים עתידיים.