נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (ראשון) בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז פרטים דרמטיים על קריסת המשא ומתן עם איראן, לצד הצהרה חריפה על השתלטות אמריקנית מלאה על מצר הורמוז האסטרטגי. הדברים נאמרו על רקע חידוש חילופי האש והמתקפות בין הצדדים באזור.
"ובכן, אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר", הצהיר טראמפ בתגובה לשאלת המראיין על האיום האיראני ועל ניסיונות טהרן לחדש את פעילותה באזור. הנשיא דחה את החששות שהועלו בפניו לגבי התעצמות הפעילות האיראנית, והדגיש כי לצד האיראני אין כעת יכולת ממשית להשפיע על המתרחש במים הבינלאומיים.
"11 שעות של משא ומתן - ואז הם משנים הכל"
במהלך הראיון חשף טראמפ פרטים שלא היו ידועים לציבור הרחב עד כה בנוגע להתנהלות המגעים עם איראן. "משהו שאף אחד לא יודע, אתמול הייתה להם פגישה של 11 שעות. הכל זה 11 שעות עם הבחורים האלה - אתם יודעים, אי אפשר להכניס משפט אחד בשעה אחת, בדקה אחת. זה אמור היה לקחת דקה אחת", סיפר הנשיא.
לדבריו, המגעים התפוצצו מיד לאחר שהושגו הסכמות בין הצדדים. "והכל היה מוסכם אתמול, והם עוזבים את החדר והם מתקשרים חזרה ואומרים שהיינו צריכים לבצע כמה שינויים", תיאר טראמפ. הפנייה האיראנית עוררה את כעסו של הנשיא שהחליט לסרב לבקשות החדשות באופן מיידי.
"אמרתי שינויים? הם צריכים לבצע שינויים? אנחנו לא הולכים לבצע שינויים", הבהיר טראמפ את תגובתו. הוא חתם את דבריו בביקורת חריפה על התנהלות האיראנים: "תמיד שינויים, הם פשוט, אתם יודעים, הם נושאים ונותנים מקצועיים, זה כל מה שהם. אני אפילו לא קורא להם טובים בזה, הם לא השיגו שום דבר, הם לא קיבלו ממני דבר".
"הפעם נקבל פיצוי"
טראמפ אף הודיע כי ארצות הברית מתכננת לגבות כספים על מעבר ספינות במצר הורמוז. "אנחנו נשמור על המיצר. כנראה ננהל אותו. נהפוך לשומרי המיצר, והפעם נקבל פיצוי. הגנו עליו במשך 50 שנה בלי לקבל תשלום, ועכשיו אנחנו הולכים להרוויח כסף", הצהיר הנשיא.
הדברים מגיעים על רקע גלי התקיפות האמריקניות באיראן בימים האחרונים, כאשר ארה"ב תקפה עשרות מטרות באיראן במטרה לפגוע ביכולתה של טהרן לתקוף ספנות בינלאומית במצר. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקניים, ספינות חיל הים ורחפנים, והן כללו פגיעה במערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים ויכולות טילים ורחפנים.
איראן מגיבה: "לא נאפשר זאת"
בטהרן הגיבו בחריפות להצהרות הנשיא האמריקני. "בשום פנים ואופן לא נאפשר לטראמפ להשתלט על מצרי הורמוז", הודיעו גורמים רשמיים במשטר האיראני. האיום האיראני מגיע על רקע חשיפת תוכנית איראנית לחיסול טראמפ, שעליה הזהירה ישראל את הנשיא האמריקני לפני מספר ימים.
דובר חאתם אל-אנבייה האיראני הגיב לראיון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת פוקס, שבו הכריז כי ארה"ב תשתלט על מיצרי הורמוז.
בהצהרה רשמית מטעם מפקדת חאתם אל-אנביה נאמר כי "ההרפתקאות ומעשי הרשע החוזרים ונשנים של אמריקה להתערבות בניהול מיצרי הורמוז, ביטחון האזור, הסחר הבינלאומי ומעברן של מיכליות נפט וספינות מסחר, העמידו בסכנה חמורה, ולמרבה הצער, שיתוף הפעולה של כמה ממדינות האזור אף גרם לכך שסכנת התרחבות המלחמה באזור כולו תגבר".
בטהרן הבהירו כי מדובר בהמשך ישיר לקו התקיף שבו נוקט הממשל האיראני בשבועות האחרונים בכל הנוגע לחופש השיט במפרץ. נציג הפיקוד הצבאי הדגיש בדבריו כי בהמשך לאזהרות העבר "בשום אופן לא נתן ולא נאפשר לאמריקה את רשות ההתערבות בניהול מיצרי הורמוז".
"הכוחות יפעלו בתקיפות רבה"
הדובר הצהיר כי "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן יפעלו בתקיפות רבה נגד כל סוג של הפרעה וחוסר ביטחון למעברן של ספינות מסחר ומיכליות נפט מצד הצבא התוקפני והשודד של אמריקה, מחוץ לנתיב שנקבע על ידי איראן ובלי אישור מהכוחות המזוינים, והצעדים העוצמתיים של משמרות המהפכה האסלאמית וצבא הרפובליקה האסלאמית של איראן בימים האחרונים הם עדות לטענה זו".
חלק מרכזי בנאום הופנה באופן ישיר אל המדינות השכנות במפרץ הפרסי המארחות בסיסים אמריקניים או מעניקות סיוע לצבא ארה"ב. בהודעה נמסר למנהיגי האזור כי "כל שיתוף פעולה עם אמריקה ותמיכה לוגיסטית בצבא התוקפני של אותה מדינה ייחשבו כמלחמה נגד הריבונות והביטחון הלאומי של איראן, ובמקרה של התרחבות המלחמה באזור, להבות אש המלחמה יסחפו את כל מדינות האזור".
בסיום דבריו הבהיר הדובר האיראני כי כל השלכה עתידית של פריצת עימות צבאי רחב היקף תהיה באחריותן הבלעדית של וושינגטון ובעלות בריתה באזור. הדובר חתם את ההצהרה בקביעה כי "האחריות לכל חוסר הביטחון והתרחבות המלחמה באזור מוטלת על אמריקה ועל המדינות שמשתפות פעולה עם הצבא הפושע של אותה מדינה".
מצר הורמוז נחשב לאחד המעברים הימיים האסטרטגיים ביותר בעולם, כאשר דרכו עוברת כשליש מהספנות הימית העולמית של נפט וגז. השליטה במצר היא נושא רגיש במיוחד עבור איראן, המתמודדת עם סנקציות כלכליות קשות ורואה בשליטה על המעבר הימי מנוף אסטרטגי מרכזי מול המערב.
0 תגובות