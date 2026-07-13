נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (ראשון) בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז פרטים דרמטיים על קריסת המשא ומתן עם איראן, לצד הצהרה חריפה על השתלטות אמריקנית מלאה על מצר הורמוז האסטרטגי. הדברים נאמרו על רקע חידוש חילופי האש והמתקפות בין הצדדים באזור.

"ובכן, אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר", הצהיר טראמפ בתגובה לשאלת המראיין על האיום האיראני ועל ניסיונות טהרן לחדש את פעילותה באזור. הנשיא דחה את החששות שהועלו בפניו לגבי התעצמות הפעילות האיראנית, והדגיש כי לצד האיראני אין כעת יכולת ממשית להשפיע על המתרחש במים הבינלאומיים.

"11 שעות של משא ומתן - ואז הם משנים הכל"

במהלך הראיון חשף טראמפ פרטים שלא היו ידועים לציבור הרחב עד כה בנוגע להתנהלות המגעים עם איראן. "משהו שאף אחד לא יודע, אתמול הייתה להם פגישה של 11 שעות. הכל זה 11 שעות עם הבחורים האלה - אתם יודעים, אי אפשר להכניס משפט אחד בשעה אחת, בדקה אחת. זה אמור היה לקחת דקה אחת", סיפר הנשיא.

לדבריו, המגעים התפוצצו מיד לאחר שהושגו הסכמות בין הצדדים. "והכל היה מוסכם אתמול, והם עוזבים את החדר והם מתקשרים חזרה ואומרים שהיינו צריכים לבצע כמה שינויים", תיאר טראמפ. הפנייה האיראנית עוררה את כעסו של הנשיא שהחליט לסרב לבקשות החדשות באופן מיידי.

"אמרתי שינויים? הם צריכים לבצע שינויים? אנחנו לא הולכים לבצע שינויים", הבהיר טראמפ את תגובתו. הוא חתם את דבריו בביקורת חריפה על התנהלות האיראנים: "תמיד שינויים, הם פשוט, אתם יודעים, הם נושאים ונותנים מקצועיים, זה כל מה שהם. אני אפילו לא קורא להם טובים בזה, הם לא השיגו שום דבר, הם לא קיבלו ממני דבר".

"הפעם נקבל פיצוי"

טראמפ אף הודיע כי ארצות הברית מתכננת לגבות כספים על מעבר ספינות במצר הורמוז. "אנחנו נשמור על המיצר. כנראה ננהל אותו. נהפוך לשומרי המיצר, והפעם נקבל פיצוי. הגנו עליו במשך 50 שנה בלי לקבל תשלום, ועכשיו אנחנו הולכים להרוויח כסף", הצהיר הנשיא.

הדברים מגיעים על רקע גלי התקיפות האמריקניות באיראן בימים האחרונים, כאשר ארה"ב תקפה עשרות מטרות באיראן במטרה לפגוע ביכולתה של טהרן לתקוף ספנות בינלאומית במצר. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקניים, ספינות חיל הים ורחפנים, והן כללו פגיעה במערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים ויכולות טילים ורחפנים.