הצהרה פוליטית דרמטית של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן עוררה היום (שני) סערה חריפה בזירה הפוליטית. בריאיון שהעניק לנדב פרי, מסר גולן כי "אפשר לפנות את החוות והמאחזים מחר בבוקר", והוסיף כי הוא יכול להגיע להסכמות בנושא עם גדי איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. ההצהרה מגיעה על רקע המשבר הפוליטי המתמשך ומעוררת חששות עמוקים בקרב הימין הלאומי.

התבטאותו של גולן עוררה תגובה חריפה במיוחד מצד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שראה בדברים חשיפה של תוכנית מתואמת של מחנה המרכז-שמאל. "תקשיבו ליאיר גולן. הוא אומר את האמת", כתב סמוטריץ' ברשתות החברתיות. "הוא מתואם עם איזנקוט, בנט וליברמן על פירוק החוות ופינוי היישובים שהקמנו".

"מדינת טרור תהיה מעבר לפינה"

סמוטריץ' המשיך והזהיר מפני השלכות רחבות של תרחיש שבו ממשלה חלופית תנקוט בצעדים נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. "אם חלילה איזנקוט יהיה ראש ממשלה - מהפכת ההתיישבות תימחק ומדינת טרור תהיה מעבר לפינה", הזהיר שר האוצר. האזהרה הדרמטית משקפת את החשש העמוק בקרב הימין מפני תרחיש של פינוי מאחזים תחת הנהגה חלופית.

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יצוין כי גולן כבר הבהיר בעבר את עמדתו הנחרצת כלפי חברי הקואליציה הנוכחית. בישיבת סיעת הדמוקרטים, הצהיר כי "כל מי שנותן יד להפרת פסיקות בג"ץ, מי שמוכן לרמוס את שלטון החוק, ומי שמסרב להציב גבול ברור לנתניהו ולניסיונותיו לפרק את הדמוקרטיה - לא יכול להיות ואסור שיהיה שותף לממשלת השיקום והשינוי".

ליברמן, בתגובה לדברי גולן הצהיר: "כבר אמרתי שליאיר גולן אין קואורדינציה בין הראש לפה. כל הסיפורים על פינוי מאחזים, פינוי יישובים, אני פשוט מציע לו שיירשם לפסטיבל מספרי סיפורים. בממשלה הבאה נתמקד בדברים שבקונצנזוס ולא במחלוקות״.