יאיר גולן הוא יו"ר מפלגת הדמוקרטים וסגן רמטכ"ל לשעבר של צה"ל. גולן, שסיים את שירותו הצבאי בדרגת אלוף, עבר לזירה הפוליטית והוביל את מפלגת הדמוקרטים שנוצרה מאיחוד עם מפלגת מרצ. במהלך הקריירה הצבאית שלו שימש בתפקידים בכירים במערכת הביטחון, והיום הוא נחשב לאחד מדמויות המפתח באופוזיציה הישראלית.

בזירה הפוליטית, גולן פעיל בקידום סוגיות חברתיות וביטחוניות ומוביל קריאות לשינוי מדיני. הוא מצטרף לפעילים ממחאות חברתיות שונות, כולל מורן זר כצנשטיין ועמרי רונן, במטרה לחזק את מפלגת הדמוקרטים לקראת הבחירות. גולן קורא בעקביות לאיחוד כוחות האופוזיציה ופונה למנהיגים כמו גדי איזנקוט, נפתלי בנט ויאיר לפיד לפעול יחד נגד הממשלה הנוכחית.

יחסיו של גולן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מאופיינים במתיחות פוליטית ומשפטית. בית המשפט המחוזי חייב את נתניהו לשלם לגולן הוצאות משפט בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט. גולן גם תובע את נתניהו בסוגיות נוספות ומבקר את מדיניותו הביטחונית והחברתית, כולל טענות בנוגע למימון חמאס והתנהלות במלחמה בעזה.

בנושאים ביטחוניים, גולן מביע עמדות ביקורתיות כלפי ההתנהלות הצבאית והמדינית. הוא קורא לתגובה נחרצת לחמאס אך גם מבקר את אופן ניהול המלחמה. אמירותיו עוררו לעיתים מחלוקת ציבורית, כולל ביקורת על התנהלות צה"ל שהובילה לגינויים מצד הרמטכ"ל ושר הביטחון. שר הביטחון ישראל כ"ץ אף הורה שלא לזמן את גולן לשירות מילואים ואסר עליו ללבוש מדי צה"ל.

גולן פעיל בקידום סוגיות חברתיות ליברליות, כולל תמיכה בנישואים אזרחיים ושוויון זכויות. הוא מברך מנהיגים פוליטיים כמו נפתלי בנט על תמיכתם בנושאים אלה ומדגיש את חשיבות הערכים הדמוקרטיים. גולן גם מתנגד לחוק ההשתמטות ודורש הגברת המאמצים לגיוס החרדים, תוך שיתוף פעולה עם מנהיגי האופוזיציה בנושא זה.

במישור האישי, גולן חגג לאחרונה ברית מילה לנכדו מיכאל בטקס אינטימי, שבו הופיע עם כיפה לבנה ונשא דברים על מסורת יהודית ועוצמת הרוח של עם ישראל. הוא מדגיש את הזיקה שלו למסורת היהודית לצד ערכים ליברליים ודמוקרטיים.

בסקרים פוליטיים, מפלגת הדמוקרטים בראשות גולן מקבלת תמיכה משתנה, עם תנודות בהתאם להתפתחויות פוליטיות ואמירות שנויות במחלוקת. גולן ממשיך לפעול לחיזוק מעמד המפלגה ולגיבוש ברית רחבה של כוחות האופוזיציה לקראת הבחירות הבאות, תוך שיתוף פעולה עם מפלגות כמו ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ויש עתיד של יאיר לפיד.

גולן מתמודד עם ביקורת ציבורית ופוליטית, כולל עימותים פיזיים עם אזרחים במהלך כנסים ואירועים פוליטיים. למרות האתגרים, הוא ממשיך לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו ולהוביל את מפלגת הדמוקרטים בזירה הציבורית, תוך שאיפה להוות אלטרנטיבה לממשלה הנוכחית ולקדם שינוי מדיני וחברתי במדינת ישראל.