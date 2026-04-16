רינה מצליח: "איזנקוט יוביל את גוש השינוי, לא בנט"

הפרשנית הפוליטית רינה מצליח העלתה היום (חמישי) תחזית מפתיעה לגבי מנהיגות גוש השינוי לקראת הבחירות הקרובות. בכאן רשת ב', הבהירה מצליח כי לדעתה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ולא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הוא זה שיוביל את הגוש המרכזי-ימני.

"אני מהמרת שגדי איזנקוט יוביל את גוש השינוי", הצהירה מצליח. לדבריה, הניסיונות לחבר בין איזנקוט לבנט אינם נכונים: "לכל מי שתמעקש לחבר בין איזנקוט לבנט אני אומרת שלא צריך לחבר ביניהם, צריך לדאוג שבני גנץ ויועז הנדל לא יבזבזו קולות והשאר ירוצו בכוחות עצמם ושהמניפה במרכז תביא יותר מנדטים".

"לבנט יש גיבנת על הגב"

מצליח הציגה הבדלים מהותיים בין שני המועמדים הפוטנציאליים להובלת הגוש. "אני רואה הבדלים בין בנט לאיזנקוט", הסבירה. "לבנט יש גיבנת על הגב, יש לו הרבה שונאים שלא מאמינים לו ואיזנקוט הוא חדש אין לו שונאים".

הפרשנית הפוליטית התייחסה גם לסוגיית הכריזמה המנהיגותית. "התרגלנו לכריזמה הבובסטית של ביבי", ציינה, "יש גם כריזמה שקטה ויותר עמוקה". לדבריה, איזנקוט מייצג דווקא את סוג המנהיגות השקטה והעמוקה יותר.