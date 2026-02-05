דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי, שוקל צעד דרמטי אחרי חודשים ארוכים באזרחות | לפי דיווח שפורסם היום, הגרי מקיים מגעים עם מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בכדי לדון באפשרות שיצטרף לרשימה לפני הבחירות הקרובות (פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו התיר היום לפרסום במסגרת סמכותו פרוטוקולים מסווגים מדיונים שקיים עם ראשי מערכת הביטחון | מהציטוטים עלתה תמונת מצב ברורה: בעוד ראש הממשלה דרש את חיסולם של בכירי חמאס, ראשי מערכת הביטחון התנגדו לכך בתקיפות | חברי הכנסת מהקואליציה ביקשו מראש הממשלה לפרסם את התיעודים המלאים, ראש הממשלה אמר כי הוא שוקל זאת (חדשות, פוליטי)
אחרי שבנט הציע לו את המקום השני ולפיד את המקום הראשון, יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה אחת – שזהות העומד בראשה תיקבע בהמשך | הרעיון הוא להרכיב רשימת ענק של מפלגות המרכז – שמימינה ליברמן ומשמאלה גולן (פוליטי)
הסתיימה פגישת ראשי מפלגות האופוזיציה, שבה הם דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות" | בהודעה מטעמם מסרו כי "בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית, אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים" (פוליטי)
מפלגת כחול לבן בראשות ח"כ גנץ פרסמה הבוקר הודעה לפיה המפלגה פותחת היום את האפשרות להתפקד למפלגה - במטרה להגדיל את השורות לקהל הרחב ולהרחיב את מעגלי ההשפעה | על פי ההודעה, מדובר בתהליך ארוך לבנייתה ולהרחבת התהליכים שיאפשרו שיתוף של הציבור בקבלת ההחלטות (פוליטי)