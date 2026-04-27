מסיבת העיתונאים של בנט ולפיד ( צילום מסך )

סקר מיוחד שפורסם היום (שני) בתקשורת הכללית חושף את המפה הפוליטית החדשה לאחר האיחוד הדרמטי בין נפתלי בנט ויאיר לפיד. על פי הנתונים, מפלגת 'ביחד' בהנהגת בנט זוכה ל-27 מנדטים, מול 28 מנדטים לליכוד בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הסקר בוחן שני תרחישים מרכזיים: האחד - איחוד בין בנט ללפיד בלבד, והשני - איחוד משולש הכולל גם את גדי איזנקוט מ'ישר!'. התוצאות מצביעות על פוטנציאל משמעותי לגוש האופוזיציה במידה ויצליח לאחד כוחות נוספים. התרחיש הראשון: איחוד בנט-לפיד בתרחיש הבסיסי של איחוד בין בנט ללפיד בלבד, המפה הפוליטית מתגבשת כך: הליכוד ממשיך להוביל עם 28 מנדטים, ומיד אחריו מפלגת 'ביחד' בהנהגת בנט עם 27 מנדטים. מפלגת 'ישר!' בהנהגת איזנקוט זוכה ל-15 מנדטים, והדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן מקבלים 9 מנדטים. במחנה הימין והחרדים, ש"ס ועוצמה יהודית זוכות כל אחת ל-8 מנדטים, בעוד יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים. ישראל ביתנו בהנהגת אביגדור ליבר מן זוכה אף היא ל-8 מנדטים. המפלגות הערביות - רע"ם וחד"ש-תע"ל - מקבלות כל אחת 5 מנדטים.

התרחיש המשולש: קפיצת מדרגה דרמטית

התרחיש השני בוחן מצב שבו גם איזנקוט מצטרף לאיחוד בין בנט ללפיד. במקרה זה, מפלגת 'ביחד' בהנהגת בנט זוכה לקפיצת מדרגה משמעותית - 41 מנדטים, יתרון של 13 מנדטים על הליכוד שנותר עם 28 מנדטים.

במפה הפוליטית המתעדכנת, הדמוקרטים עולים ל-10 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו, ש"ס ועוצמה יהודית נותרות עם 8 מנדטים כל אחת. יהדות התורה ממשיכה עם 7 מנדטים, והמפלגות הערביות - רע"ם וחד"ש-תע"ל - שומרות על 5 מנדטים כל אחת.

קריאת איזנקוט לאיחוד מלא

כזכור, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט פנה הבוקר לראשי מפלגות גוש התקווה בקריאה לסנכרון ותיאום מלא. "פניתי הבוקר לשלושת ראשי מפלגות גוש התקווה: ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים, לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון באמצעות 61 קולות ציוניים וממלכתיים", מסר איזנקוט.

המהלך מגיע על רקע ההכרזה הדרמטית על איחוד בין בנט ולפיד למפלגה אחת תחת השם 'ביחד'. איזנקוט, שנתפס כמתחרה מרכזי על הנהגת גוש האופוזיציה, בחר בדרך של שיתוף פעולה במקום עימות.

המשמעות הפוליטית

הסקר מצביע על פוטנציאל משמעותי לשינוי במפה הפוליטית, במיוחד אם יצליח גוש האופוזיציה לאחד כוחות נוספים. הפער של 13 מנדטים בתרחיש המשולש מהווה יתרון משמעותי, אך עדיין נדרשת הרחבה נוספת של הקואליציה כדי להגיע ל-61 מנדטים הנדרשים להקמת ממשלה.