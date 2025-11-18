יאיר לפיד הודיע על הצטרפותו של נועם תיבון למפלגת יש עתיד. המהלך מהווה ניסיון לחזק את מפלגת יש עתיד באמצעות גיוס דמות ביטחונית שתעמוד בצמרת הרשימה לכנסת | בכל הסקרים האחרונים מפלגתו של לפיד נמצאת קרוב לאחוז החסימה (פוליטי)
סקר
חדש של המרכז
הפלסטיני למדיניות וסקרים מראה
ירידה בתמיכה בחמאס ובמתקפת 7
באוקטובר,
בעזה וביהודה
ושומרון | כמחצית
מתושבי עזה מוכנים לפנות לישראל בבקשה
לסיוע על מנת לעזוב את הרצועה למדינה אחרת | בעוד תוכנית טראמפ מתעכבת בניסיון למצוא מדינות מארחות, ייתכן שמצד הפלסטינים לא תהיה יותר התנגדות גורפת למהלך (חדשות
בארץ)