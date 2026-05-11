משקר לנו? נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( שאטרסטוק )

המספרים שמגיעים ממוסקבה בימים אלו אינם מותירים מקום לספק: הפופולריות של ולדימיר פוטין נמצאת בשפל חסר תקדים מאז תחילת הפלישה לאוקראינה. בעוד שהמלחמה הצליחה בעבר לאחד את העם סביב הקרמלין, כעת נראה כי העייפות גוברת והתמיכה נשחקת במהירות רבה.

סקרים של סוכנות VTSIOM הממשלתית חושפים צניחה חדה ל-65.5% תמיכה בלבד בתוך חודשיים, בעוד שסוכנות FOM המקורבת לשלטון מדווחת על ירידה רציפה של שבעה שבועות באמון הציבור. הגורם המרכזי לטלטלה אינו שדה הקרב, אלא המשבר הכלכלי המחמיר שפוגע ישירות בארנקים של האזרחים. האינפלציה הפכה לבעיה מספר אחת של הרוסים, כשהתעשייה האזרחית נשחקת לטובת המאמץ המלחמתי. בתוך מסדרונות השלטון, הסדקים הופכים גלויים: בכירים מזהירים מפני חזרה למראות של מהפכת 1917, וסכסוכים פנימיים פורצים בין שירותי הביטחון (FSB) לדרג הפוליטי סביב הניסיונות הנואשים לחסום את האינטרנט ולהגביל את הגישה לטלגרם.

סרטון מצעד הניצחון הרוסי 2026 רווי בינה מלאכותית של המטוסים מופיעים דגלים של נאט"ו והאיחוד האירופי ( צילום: הטלוויזיה הרוסית )

הלחץ בקרמלין כה גדול, עד שפוטין נאלץ לחזור למחוות פומביות של "קרבה לעם", כמו חיבוק ונישוק ילדים בציבור צעד שלא נקט בו שנים. אך נראה כי המחוות הללו מתקשות להסתיר את המציאות: שישה מתוך עשרה רוסים רואים את המצב הפוליטי כיום כמתח או אפילו קריטי, תחושה של ייאוש שמתחילה להזכיר את הכאוס של שנות ה-90.

הקרמלין ניסה להנחות את כלי התקשורת להסתיר את הנתונים המדאיגים, אך כשחצי מהציבור סבור שהמדינה אינה נמצאת בדרך הנכונה, נראה כי המסיכה של ה"מנהיג הבלתי מעורער" מתחילה להיסדק באמת.