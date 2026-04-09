רוסיה שיגרה ספינת מלחמה כדי ללוות מכליות נפט השייכות לצי הצללים של רוסיה, בריטניה נמנעה מלהגיב למרות האיומים | כך, בתעלת למאנש הגובלת עם צרפת ובריטניה, ספגו הבריטים את נוכחותה של ספינת מלחמה רוסית - מבלי יכולת להגיב (חדשות)
המלחמה במזרח התיכון מקפיצה את מחירי הנפט, ומי שגוזר את הקופון הוא הקרמלין שרואה את הכנסותיו מהאנרגיה מכפילות את עצמן תוך חודש אחד בלבד | בעוד העולם עוקב בדאגה אחרי המצור על מיצרי הורמוז, ולדימיר פוטין נהנה מרווחי עתק בלתי צפויים ומהקלות זמניות בסנקציות האמריקאיות (חדשות בעולם)
רוסיה מהדקת את החגורה הדיגיטלית סביב אזרחיה המבוגרים מעל גיל 60, בצעד דרמטי לכאורה נגד הונאות בינלאומיות | נכון ל2026 רבים מאזרחי רוסיה כבר לא יכולים לשלוח הודעות בוואטסאפ או לבצע תשלומים בכרטיסי אשראי - הכל תחת כסות של 'שמירה על האזרחים' (חדשות בעולם)
מנהיג קוריאה הצפונית סייר באתר הבנייה של מוזיאון הזיכרון החדש בפיונגיאנג, המוקדש לחיילים שנשלחו להילחם לצד רוסיה בחזית אוקראינה | המתחם, הכולל בית קברות צבאי, צפוי להיפתח באפריל לציון שנה לקרבות במחוז קורסק (חדשות בעולם)
לפי דיווח בעיתון כוויתי, המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי עבר ניתוח חירום במוסקבה לאחר שנפצע בתקיפות ישראליות - ועדיין שוהה שם | למרות ההכרזה על המנהיג העליון החדש, עד כה הוא טרם נראה בציבור, כזכור, נשיא ארה"ב אמר כי הוא סבור שאינו בחיים (חדשות)
בצל להבות המלחמה בלב טהרן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר מכתב תמיכה נלהב ליורש החדש של ההנהגה האיראנית | במכתב אישי רווי סולידריות, מוסקבה מצהירה על ברית ברזל עם המנהיג העליון מוג'תבה חמינאי, ומבטיחה לעמוד לצד "הידידים האיראנים" אל מול התוקפנות המזוינת (העולם הערבי)
כשגבה של איראן אל הקיר, רוסיה בוחרת להתנער מהשותפות האסטרטגית ולהותיר את טהרן להתמודד לבדה עם המערכה הגורלית | בשידור חי מסביר התעמולן הבכיר ולדימיר סולוביוב בציניות מדוע "אי אפשר להציל את מי שלא רוצה להינצל" ומבטל כלאחר יד את ערכן של בעלות הברית (חדשות בעולם)
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין תקף בחריפות את חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בטהראן, אותו הגדיר כ"רצח ציני" המהווה הפרה בוטה של כל נורמות המוסר האנושי והמשפט הבינלאומי | עבור השליט מהקרמלין, מדובר במכה כואבת ומזהיר באזהרה חמורה מפני "קטסטרופה" אזורית חסרת תקדים (חדשות בעולם)
תחקיר דרמטי של עיתון ה"טלגרף" חושף: רוסיה ובלארוס משתמשות במומחים מהמזרח התיכון כדי לחפור מנהרות חשאיות מתחת לגבול פולין | המטרה: "הצפת" אירופה במהגרים וזריעת כאוס מוחלט כחלק מלוחמה היברידית אכזרית נגד המערב (חדשות בעולם)
כשמסכי הסטארלינק כבו והכוחות הרוסיים נותרו "עיוורים" בשטח, המרוץ הנואש אחר קליטה הפך את צמרות המגדלים למלכודות מוות | זהו המחיר הקטלני שמשלמים החיילים בנקודות הגובה, בניסיון להשיב לעצמם את ה"חמצן הדיגיטלי" (חדשות בעולם)
רק לפני ימים ספורים הדהים התעמולן הבכיר של פוטין, וולוגודימיר סולוביוב, את הצופים כשהציע פיצוץ גרעיני בחלל כדי להשבית את לווייני ה"סטארלינק" של מאסק | כעת הוא מודה שהכלכלה הרוסית רחוקה מהתמונות הנוצצות שמנסים למכור לציבור (חדשות בעולם)
חמש מדינות אירופאיות פרסמו היום הצהרה משותפת הקובעת כי אלכסי נבלני הורעל באמצעות רעל נדיר | המדינות האשימו את רוסיה בביצוע ההרעלה, בעוד האחרונה דחתה את ההאשמות ואמרה כי מדובר במוות בלתי-מוסבר | שנתיים לקח לאירופה לעלות על הרעלן בו נהרג נבלני, לאור נדירותו של החומר הכימי| כעת זה רשמי: נבלני חוסל בנשק כימי | כל הפרטים (בעולם)
רוסיה מחריפה את המאבק באפליקציות המסרים: וואטסאפ נחסמה, טלגרם תחת הגבלות והתושבים נדחפים לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית ללא הצפנה מקצה לקצה; וואטסאפ: "ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית" (בעולם)
אמנת הפיקוח הגרעיני האחרונה בין ארה"ב לרוסיה פקעה השבוע • טראמפ דורש שסין תצטרף להסכם חדש, אך בינתיים המעצמות חופשיות לחמש טילים בליסטיים ללא פיקוח | מומחי ביטחון ישראלים מזהירים: "קו פרשת מים" (בעולם)