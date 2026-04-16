דמיטרי מדבדב ( צילום: Shutterstock )

סגן ראש מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב, הסלים אתמול (ראשון) את הטון כלפי מדינות המערב והצהיר כי רשימת המתקנים האירופיים המייצרים כטב"מים וציוד צבאי עבור אוקראינה מהווה למעשה "רשימת מטרות פוטנציאליות" עבור הכוחות המזוינים של רוסיה.

"מתי התקיפות יהפכו למציאות? זה תלוי במה שיקרה בהמשך", כתב מדבדב ברשתות החברתיות, והוסיף בנימה מאיימת: "שינה ערבה, שותפים אירופיים!". ההצהרה הגיעה בעקבות פרסום רשימה מפורטת על ידי משרד ההגנה הרוסי, הכוללת כתובות מדויקות של מפעלים המייצרים כטב"מים או רכיבים עבורם במדינות שונות. רשימה מפורטת של מטרות פוטנציאליות הרשימה שפרסמה מוסקבה כוללת מתקנים בבריטניה, גרמניה, פולין, איטליה וצ'כיה - ובאופן מפתיע גם בישראל ובטורקיה. על פי הטענה הרוסית, החלטת מנהיגי אירופה להגביר את ייצור הנשק עבור קייב גוררת את מדינותיהם ישירות למלחמה עם רוסיה והופכת אותן ל"עורף אסטרטגי" של אוקראינה. מדבדב, הידוע בעמדותיו הקשות כלפי המערב, שימש בעבר כנשיא רוסיה ונחשב למקורבו של ולדימיר פוטין. בחודשים האחרונים הוא הזהיר מפני "עימות גרעיני בלתי נמנע" במזרח התיכון, וטען כי הפעולות הצבאיות של ארה"ב וישראל מגבירות את הסיכון להתפשטות גרעינית במקום לצמצם אותו.

לוחם פולני עם רחפן ( צילום: המטה הכללי של פולין | חשבון רשמי )

אירופה בין פטיש לסדן

במקביל לאיומים הרוסיים, אירופה מוצאת עצמה במצב מורכב בעקבות הצהרותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. טראמפ הבהיר בימים האחרונים כי ארצות הברית אינה מחויבת לעמוד לצד בעלות הברית בנאט"ו, בטענה שהברית לא סיפקה תמיכה מספקת לארה"ב במהלך המלחמה מול איראן.

לדבריו, ארה"ב מוציאה מאות מיליארדי דולרים בשנה על הגנת אירופה, אך לאור התנהלותן של חברות הברית, היא אינה מחויבת להמשיך ולהגן עליהן. הצהרה זו יצרה חוסר ודאות עמוק באירופה, המוצאת עצמה מול איומים רוסיים ישירים ללא הגנה אמריקאית מובטחת.

מרוץ חימוש אירופי

על רקע המתיחות הגוברת, מדינות אירופה מאיצות את תוכניות החימוש שלהן. פולין הודיעה על השקעה של כ-6.5 מיליארד דולר בהקמת מפעלים רובוטיים לייצור תחמושת ארטילרית, בשיתוף עם ענקיות נשק אמריקאיות ובריטיות. המטרה הפולנית היא ייצור של מאות אלפי פגזים בשנה כדי להבטיח עצמאות ביטחונית מול האיום הרוסי.

יצוין כי בחודשים האחרונים רוסיה הגבירה את שיתוף הפעולה הצבאי שלה עם איראן, כאשר על פי דיווחים מערביים מוסקבה מעבירה לטהראן מל"טים מתקדמים, תצלומי לוויין ומידע מודיעיני. המהלך נתפס כחלק מאסטרטגיה רוסית רחבה יותר להקים ציר התנגדות למערב הכולל את איראן, סין וצפון קוריאה.

כעת, עם האיומים הישירים על מתקני ייצור באירופה ועם נסיגת ארה"ב מהתחייבויותיה לנאט"ו, נראה כי היבשת העתיקה עומדת בפני אתגר ביטחוני מהמשמעותיים ביותר מאז תום המלחמה הקרה.