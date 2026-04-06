שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
רגע לפני שיעלה להצבעה במליאה, שרי החוץ של גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה פרסמו בהצהרה משותפת את "דאגתם העמוקה" בעקבות קידום חוק עונש מוות למחבלים בישראל | חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעלות מחר להצבעה במליאה, במסגרת החוק מוצע בין היתר כי לא תהיה אפשרות לחנינה או להקלה בעונש (חדשות)
סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
איראן ניפצה את תקרת הזכוכית הביטחונית ושיגרה טילים לטווח של 4,000 קילומטרים | מה שהיה נחשב עד לשבוע לבלתי אפשרי הפך לעובדה מוגמרת, כמעט כל בירה אירופית נמצאת מעתה בטווח האש הישיר של טהראן (חדשות בעולם)
הרמטכ"ל אייל זמיר נשמע הערב לוחמני מתמיד ובוידיאו שפרסם לציבור אמר בין היתר: "הפגיעה הנרחבת שגרמנו למשטר האיראני בשלושת השבועות האחרונים, מתחילה להצטבר לכדי הישג מערכתי-אסטרטגי, צבאי, כלכלי ושלטוני. משטר הרוע חלש יותר, איראן חשופה יותר וללא יכולת הגנה משמעותית" | צפו (חדשות מלחמה)
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים (בעולם)
נתוני מעקב חושפים כי מפציצים אסטרטגיים של ארה"ב נאלצים לבצע עיקוף משמעותי מעל האוקיינוס האטלנטי כדי להימנע מטיסה מעל יבשת אירופה בדרכם למשימות במזרח התיכון | בעוד הודו פועלת בנחישות להגנת ספינותיה, המעצמות האירופיות נרתעות מעימות ישיר עם איראן, מה שמעלה שאלות קשות לגבי יכולתן להתמודד מול איומים מורכבים (חדשות בעולם)
חיל האוויר האמריקני השלים פריסת 6 מפציצים אסטרטגיים באירופה במקביל להסלמה חסרת תקדים • שר ההגנה: כמות החימוש הגבוהה ביותר במערכה • צה"ל השמיד מתחמי בסיג' ותשתיות מודיעין בטהרן | המערכה שמשנה את המזרח התיכון (תקיפה והגנה)
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
מחקר חדש חושף כי תושבים באירופה בתקופה העתיקה לא הסתפקו בעופות ובבשר, אלא בישלו מנות מורכבות שכללו תערובות של צמחים, זרעים ודגים שונים | שילוב של ניתוח כימי מתקדם ובחינה מיקרוסקופית פתח צוהר מפתיע אל המטבח הקדום שלפני יותר מארבעת אלפים שנה (בעולם)
בעוד המערב מסתפק בקרוסאוברים חשמליים רגילים, היצרנית הסינית שוברת את כל המוסכמות עם 7,000 הזמנות לכלי הרכב המודולרי הראשון בעולם המשלב ואן 6X6 אימתני ורחפן אוטונומי | עם הבטחה למסירות ראשונות כבר בסוף השנה ומפעל ייעודי שמוכן לפעולה לצד תנאי לא שגרתי לשיווק, החברה יצאה לדרך (רכב)
האיום הדיפלומטי החמור ביותר מזה שנים מטלטל את השותפות הטרנס-אטלנטית | הולנד מבהירה: אם וושינגטון תפנה עורף, אירופה תבצע 'פריצה' ל-F-35 ותשתלט על הקוד שלו בכוח | בעוד שישראל היא המדינה היחידה בעולם שזכתה בזכות הבלעדית להפעיל את המטוס עם תוכנה עצמאית מחוץ לרשת האמריקאית, בעלות הברית מאיימות כעת לפרוץ את המנעולים ולהשיג את אותה הריבונות – גם ללא אישור (חדשות בעולם)
רגע של הומור דיפלומטי בוועידת הביטחון במינכן, כשקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, עקץ את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנושא הברקזיט | אמירה שהצחיקה את הנוכחים ושברה את הקרח לפני הדיונים הרציניים מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)
המפלגה הימנית הגדולה דורשת משאל עם שיקבע תקרת אוכלוסין של 10 מיליון תושבים • ברגע שהמספר יחצה את 9.5 מיליון, הממשלה תחויב למנוע כניסת מהגרים • אם המצב לא ישתפר - ביטול חד-צדדי של הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי | המהלך מעורר סערה: "התאבדות כלכלית" (בעולם)
חשש כבד באירופה כי לווייני הריגול הרוסיים לוץ’-1 ולוץ’-2 יירטו אותות מלפחות תריסר לוויינים אירופיים | הלווינים עשויים לספק למוסקבה מידע רגיש על שליטה בלוויינים, ואף לאפשר שיבוש או השפעה על פעולתם (בעולם)
דרמה בדרום אמריקה: פרו רוכשת 24 מטוסי קרב חדישים מדגם F-16 בעסקת מיליארדים. המטוסים האמריקניים הביסו את המתחרים מצרפת ושוודיה בקרב על עתיד השמיים. המהלך המשמעותי צפוי להעניק לצבא הפרואני עליונות אווירית מוחלטת והרתעה אסטרטגית (בעולם)