הקרב שאירופה הפסידה: 116 מיליארד דולר בפח - המטוס בוטל

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

אחד הפרויקטים הביטחוניים השאפתניים והיקרים ביותר שידעה אירופה בעשורים האחרונים הגיע לסיומו הדרמטי: צרפת וגרמניה הכריזו על ביטול מיזם ה-FCAS, מטוס הקרב העתידי שנועד להבטיח את עליונותה הטכנולוגית של היבשת בשמיים. ההחלטה התקבלה במהלך פסגה במונטנגרו בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לנשיא צרפת עמנואל מקרון, לאחר שהשניים הבינו כי לא ניתן לגשר על התהום הפעורה בין הצדדים.

המיזם, שהוערך בכ-116 מיליארד דולר, לא היה רק מטוס קרב מהדור השישי, אלא מערכת שלמה שכללה כטב"מים מלווים ו"ענן קרבי" לניהול זירת לחימה דיגיטלית בזמן אמת. הפרויקט, שהושק ב-2017, נועד להעניק לאירופה עצמאות אסטרטגית מול ארצות הברית ולהוות מענה לאיומים המתפתחים מצד רוסיה וסין.

אימון קרבי ( צילום: צבא צרפת חשבון רשמי )

מאבקי כוח שהובילו לקריסה צה"ל הבא בתור? אירופה הטילה איסור כניסה על צבא שלם אריה רוזן | 09.06.26 מאחורי הכישלון עומדות שנים של מאבקי כוח, חוסר הסכמה על חלוקת האחריות וניהול כושל בין ענקיות התעופה 'איירבוס' ו'דאסו אוויאסיון'. כפי שדווח ב-Defense News, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים להחיות את המיזם, הפערים המבצעיים התגלו כבלתי ניתנים לגישור. הקנצלר מרץ אף הטיל ספק בנחיצותו האסטרטגית של המטוס עבור גרמניה, תוך שהוא מותח ביקורת על הדרישות הצרפתיות להפעלת המטוס מנושאות מטוסים ולשימוש בנשק גרעיני. המחלוקות הללו, לצד חילוקי דעות בסיסיים על הארכיטקטורה הטכנולוגית של המערכת, הובילו בסופו של דבר להחלטה לסגור את הפרויקט.

מטוסי קרב F-35 Lightning II של חיל האוויר האמריקאי, ( צילום: חיל האוויר ארה"ב )

אירופה נותרת מאחור

ביטול הפרויקט מסמן תפנית מדאיגה עבור התעשייה האירופית. בזמן שצרפת וגרמניה נסוגות, מדינות רבות ביבשת בוחרות להעמיק את התלות שלהן בארצות הברית ולהצטייד במטוסי F-35 מתקדמים. דנמרק, למשל, אישרה לאחרונה רכישה של 200 טילי שיוט מתקדמים במסגרת חיזוק יכולותיה הביטחוניות.

בעוד רוסיה וסין מאיצות את פיתוח הדור הבא של מטוסי הקרב שלהן, אירופה מוצאת את עצמה שוב ללא מענה עצמאי, כשהיא משתרכת מאחור במרוץ החימוש הגלובלי. הכישלון מדגיש את הקושי של מדינות אירופה לשתף פעולה בפרויקטים ביטחוניים מורכבים, גם כאשר האינטרסים האסטרטגיים המשותפים ברורים.

מטוס החמקן f-35 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין )

השלכות אסטרטגיות

הכישלון של מיזם ה-FCAS משקף את המציאות המורכבת של שיתוף הפעולה הביטחוני האירופי. בעוד שהיבשת מבקשת להשיג עצמאות אסטרטגית, היא מתקשה לתרגם את השאיפות הללו למציאות מבצעית. בניגוד לכך, ארצות הברית ממשיכה להעמיק את שיתופי הפעולה הטכנולוגיים-ביטחוניים שלה עם בעלות ברית מרכזיות.

המומחים מעריכים כי ביטול הפרויקט יוביל להגברת התלות האירופית בטכנולוגיה אמריקאית, תוך שחיקה נוספת של היכולת האירופית לפתח מערכות נשק מתקדמות באופן עצמאי. השאלה המרכזית כעת היא האם אירופה תצליח ללמוד מהכישלון ולמצוא דרכים חדשות לשיתוף פעולה ביטחוני, או שהיא תמשיך להיות תלויה בספקים חיצוניים לצרכיה הביטחוניים הקריטיים.