ברוך דיין האמת: הלם כבד בישיבת 'אור ישראל' עם קבלת הבשורה המרה על פטירת החתן בנימין ידידיה שטרית ז"ל, בגיל 22 בלבד | במהלך שהותו לימי חג הפסח בצרפת, התמוטט החתן הצעיר שנשא אך לפני שבועות ספורים | כל הפרטים על האסון המטלטל (דיין האמת)
היחסים בין צרפת לישראל מעולם לא היו מתוחים יותר. בסוף השבוע שעבר החליטה ממשלת צרפת בראשות מקרון לחסום מעבר של מטוסי צבא אמריקנים שהיו בדרכם לספק לישראל אספקה צבאית | ישראל הגיבה באופן קיצוני לאירוע (חדשות)
איש ימין בכיר ממפלגת האיחוד הלאומי של מארין לה-פן מואשם בפשעים נגד האנושות, לא פחות | הבכיר עדיין משמש כחבר פרלמנט של האיחוד האירופי, מה שמקנה לו סטטוס דיפלומטי וחסינות | כעת צפו בית המשפט הצרפתי לפנות לאיחוד האירופי בבקשה לביטול חסינותו (חדשות)
מסע הבחורים הצרפתיים הלומדים בישראל שהחל בשבוע שעבר בשארם א-שייח, אז הבחורים נסעו בטיסת חילוץ ישירות לאלפים הצרפתיים להמשך הזמן, השבוע, הבחורים יצאו לבין הזמנים והתקיים אירוע סיום מיוחד בהשתתפות הגר"ד כהן והגר"ש גלאי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
שופט צרפתי בבית הדין הפלילי בהאג התראיין לתקשורת בצרפת וסיפר על חייו לאחר הסנקציות האמריקניות | השופט תיאר מצב בו הוא לא יכול לבצע יותר עסקאות בכרטיסי אשראי, משום שכל חברות האשראי הינן אמריקניות (חדשות)
קרייג פורמן הקליט מסר מתוככי כלא אווין בטהראן • הוא ואשתו נידונו ל-10 שנות מאסר באשמת ריגול | לא ברור איך הצליח הבריטי להעביר הודעה מוקלטת מתוככי הכלא המאובטח, ואם מדובר בתעמולה איראנית | "חיינו בסכנה מתמדת" (בעולם)
דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר התייצב היום לראשונה בפני השופטים בבית המשפט לערעורים בפריז כדי לדון בתיק הלובי עליו נגזרו בערכאה הקודמת מספר שנות מאסר | סרקוזי מהמר בתקווה לזיכוי מלא, כאשר גם ההיפך ייתכן - מה שיכניס אותו לכלא עד לעשור (חדשות, בעולם)
לפי דיווח בעיתון הצרפתי 'לה טריבון', צרפת נמצאת במצב של מחסור דרמטי בטילי יירוט אוויר-אוויר, אשר עלות כל אחד מהם הוא כמיליון דולר | הצרפתים שלא תכננו מלחמה עם איראן וצורך של יירוט אינטנסיבי לכטבמ"י שאהד, מוצאים את עצמם בבעיה קיומית (חדשות)