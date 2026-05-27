גל חום חריג בצרפת: שבעה נספו במישרין או בעקיפין מהחום הכבד

גל חום חריג וקטלני פוקד את צרפת בימים אלה, כאשר שבעה בני אדם נספו במישרין או בעקיפין מהחום הכבד. לפי דיווחי השירות המטאורולוגי הצרפתי, יום שני האחרון נרשם כיום החם ביותר שהיה אי פעם בחודש מאי במדינה.
הטמפרטורות הגבוהות, שהגיעו במקומות מסוימים ל-40 מעלות צלזיוס, גבו מחיר כבד. חמישה מההרוגים טבעו באגמים או בנהרות כשניסו להתקרר, ושניים נוספים נספו בעת שעסקו בפעילות ספורטיבית מאומצת בתנאי החום הקיצוניים.
משרד הבריאות הצרפתי פרסם אזהרות חירום וקרא לתושבים לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים. בין ההנחיות: שתיית מים בכמויות גדולות, הימנעות מפעילות ספורטיבית בשעות החמות, סגירת תריסים בבתים כדי למנוע חדירת חום, ובדיקת מצבם של אנשים מבוגרים או כאלה המתגוררים בגפם.
גלי חום קיצוניים הפכו לתופעה שכיחה יותר ויותר ברחבי העולם. מומחים מזהירים כי בטמפרטורות מעל 42 מעלות, התייבשות ומכת חום הופכים את ההישרדות לבלתי אפשרית ללא אמצעי הגנה מתאימים.
הרשויות הצרפתיות מדגישות כי קשישים, ילדים קטנים, חולים כרוניים ואנשים המתגוררים לבדם נמצאים בסכנה מיוחדת בתנאי החום הקיצוניים. משרד הבריאות הפעיל מוקדי מידע מיוחדים ומערכות בדיקה שכונתיות כדי לוודא שאוכלוסיות אלה מקבלות את העזרה הנדרשת.
