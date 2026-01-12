אנו בעיצומם של ימים חמים ביותר שמביאים איתם את סכנת ההתייבשות | מי נמצא בקבוצות הסיכון? כיצד נדע לשים לב לסימנים מוקדמים ומה עלינו לשתות או ללבוש כדי להימנע מסכנה? סיכמנו עבורכם כמה נקודות חשובות לקיץ בריא יותר (בריאות)
טענות קשות על צה"ל ברקע תקלת חשמל שהתרחשה בבסיס אילות, שם משרתות חיילות תצפיתניות | לפי הטענות, החום בבסיס עולה במהירות ללא יכולת להתמגן, בעוד הטמפרטורה בחוץ נושקת ל-46 מעלות | מספר חיילות התעלפו והאוכל שברשותן מתקלקל (חדשות, צבא)
עשרות בחורי ישיבות יצאו היום למסלולי טיול בצפון הארץ ובאזור הכרמל, מבלי להצטייד כנדרש ומבלי להכיר היטב את תנאי השטח | חלקם סבלו מהתייבשות קשה ואף התמוטטו במהלך ההליכה, אך בזכות מתנדבי יחידת החילוץ שהוזעקו למקום הם חולצו בשלום והועברו להמשך טיפול רפואי (בארץ)
גל שריפות קטלני משתולל בימים האחרונים ברחבי טורקיה ויוון, על רקע גל חום חסר תקדים שפוקד את האזור | מדובר באחד מאירועי האקלים הקיצוניים ביותר שנרשמו באזור מזרח הים התיכון בעשורים האחרונים | טמפרטורות חריגות שנמדדו השבוע בשתי המדינות חצו את רף 45 המעלות, ובחלק מהאזורים אף דווח על טמפרטורות שמתקרבות ל־50 מעלות | 13 הרוגים נספרו בטורקיה - עשרה מהם כבאים (חדשות, בעולם)
מדינות רבות ברחבי היבשת, בהן צרפת, ספרד, פורטוגל ואיטליה, מתמודדות עם עומסי חום קיצוניים שמובילים לסגירת בתי ספר, פינוי אזרחים ושריפות נרחבות. מומחים מזהירים: שינויי האקלים הופכים את גלי החום לנפוצים וחמורים יותר (חדשות, בעולם)
על פי התחזית, היום (שני) יהיה חם מהרגיל לעונה עד שרבי, עננות גבוהה ובינונית תכסה חלקית את השמיים | מחר גל החום יגיע לקיצו, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהממוצע לתקופה | מרביעי יהיה מעונן חלקית, עם ירידה נוספת בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו, ובשעות אחר הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, בלילה ירד שלג בחרמון (התחזית)
יומיים לפני פורים, הצלם שוקי לרר בתיעוד מרהיב מתושבי העיר בני ברק, המתכוננים לחג בסילודין בהכנות קדחתניות | תיעוד מרתק החל ממרכזי הקניות לתחפושות ילדים, ועד לפלפולי התושבים בחנויות היין והיודאיקה למגילות מהודרות | צפו בגלריה (חרדים)