מביך ומכעיס: נתניהו וביסמוט בהתרסה כנגד גדולי ישראל

סערה ותרעומת בקרב הציבור החרדי ובעולם הישיבות, בעקבות ביקורם היום (חמישי) של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בבסיס הטירונים של חטיבת 'חשמונאים' – החטיבה החרדית בבקעת הירדן. במהלך הביקור נשאו השניים דברים אשר נתפסו כהתרסה ישירה נגד עמדתם החד-משמעית של גדולי ישראל מכל החוגים.

במהלך שיחתו עם הטירונים והסגל, התייחס ראש הממשלה לסוגיית גיוס בני הישיבות והצהיר: "מי שלא לומד תורה – חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי". נתניהו הוסיף וטען כי הוא מכבד את עולם התורה, שכן "דורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה".

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, פנה לראש הממשלה באומרו: "חזון הגיוס החרדי הופך למציאות בשטח. אדוני ראש הממשלה, זה קורה במשמרת שלך". גם דברים אלו עוררו ביקורת נוקבת ברחוב החרדי, שכן לצד הצהרות ביסמוט כי הוא מעוניין לשמור את עולם התורה, הרי שבשטח נראה שמטרתו הפוכה.

כידוע, גדולי ישראל קבעו שוב ושוב כי חל איסור מוחלט על בחורים להתגייס לצבא – כולל אלו שאינם חובשים את ספסלי בית המדרש – בשל הסכנות הרוחניות הרבות הכרוכות בכך.

ליברמן תוקף: "גם מי שלומד חייב להתגייס"

ההצהרות של נתניהו עוררו התנגדות עזה גם מכיוון האופוזיציה. יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, מיהר לתקוף את דברי ראש הממשלה וקרא לגיוס כולל, ללא החרגה של לומדי התורה.

"ראש ממשלת ה-7.10 כרגיל טועה. גם מי שלומד, חייב להתגייס! תלמד מתלמידי ישיבות ההסדר – גם תורה וגם צבא!"

כך מסר ליברמן בתגובה חריפה להצהרות ראש הממשלה.

התיעוד שעורר מבוכה וסערה

מלבד ההצהרות הפוליטיות, תיעוד וידאו שיצא מתוך הביקור עורר סערה רבתי והתקבל ברגשות כאב בעולם התורה. בתיעוד נראים החיילים, שהגיעו מרקע ומבתים חרדיים, כשהם מקיפים את ראש הממשלה החילוני ושרים בפניו בהתלהבות את השיר "ימים על ימי מלך תוסיף" ושירים נוספים.

מדובר בניגונים בעלי אופי תורני מובהק, ששמורים באופן מסורתי אך ורק למעמדי קבלת פנים של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ואדמו"רים. גורמים חינוכיים הביעו זעזוע מהמחזה, וציינו כי התיעוד מראה את התגשמות חששותיהם של גדולי ישראל מפני טשטוש המושגים, אובדן הדרך והערכים האמיתיים של הנוער החרדי במסגרות אלו.