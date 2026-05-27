חברת הכנסת טלי גוטליב (ליכוד), עורכת דין פלילית ותיקה בעברה, יצאההיום במתקפה חריפה נגד מדיניות המעצרים הנוכחית של תלמידי ישיבות ואברכים. בהודעה נוקבת, כינתה גוטליב את המהלך "רדיפת חרדים" והטיחה ביקורת קשה על מה שהיא מגדירה כאכיפה בררנית ופוליטית.

"אני נחרדת ממעצרם של חרדים למול אפס מעצרים של משתמטים פציפיסטים מתל אביב ודומותיה", מסרה חברת הכנסת. "השנאה לחרדים והפיכתם לרעה חולה מעוררת בי גועל", הוסיפה, תוך שהיא מתחה ביקורת צינית על ההבחנה בין "השתמטות אידיאליסטית" לבין "השתמטות בגלל לימוד תורה".

גוטליב לא חסכה במילים וקראה להפסיק באופן מיידי את מה שהיא מכנה "רדיפת החרדים", בטענה כי הדבר "מזכיר לי תקופות אפלות וחשוכות מאד". דבריה מגיעים על רקע גל מעצרים רחב היקף שמבצעת המשטרה בשיתוף המשטרה הצבאית בימים האחרונים.

הפתרון הטקטי שמציעה גוטליב

כעצה מעשית ומיידית לכל מלש"ב חרדי החושש ממעצר, מציעה גוטליב להגיש באופן מיידי בקשה אישית ורשמית לדחיית שירות על בסיס עילות אישיות, רפואיות או משפחתיות. ההיגיון הטקטי שמאחורי המהלך נשען על כללי המנהל התקין: ברגע שאזרח מגיש בקשה רשמית לרשות מנהלית, הרשות מחויבת לדון בה ולהשיב עליה.

על פי ההסבר המשפטי, כל עוד הבקשה תלויה ועומדת ונמצאת בבירור, לא ניתן לנקוט נגד המבקש בצעדים פליליים והוא אינו נחשב כעריק הנתון למעצר מיידי. אולם, בדיקה משפטית היסטורית מגלה כי מדובר באשליה אופטית והדרך למימוש ה"פטנט" ככל הנראה תיחסם במהירות.

תקדים האחים היימליך: המלכודת המשפטית

החשש האמיתי הוא שבג"ץ כבר סימן מראש את הדרך לבלום את ההליך המנהלי הזה ברגע שיזהה שמדובר ביוזמה חרדית. הוכחה לכך נמצאת בפסק דין שניתן בשנת 2024 בעניינם של האחים שלמה ומרדכי היימליך, חסידי סאטמר.

האחים אמנם עתרו במסלול של בקשת פטור מטעמי מצפון על רקע שיקולים דתיים של שלילת הריבונות והשתתפות בצבא חילוני, אך פסק הדין שדחה אותם הגדיר עקרונות תקדימיים שיופנו מיידית גם נגד יוזמת דחיית השירות של גוטליב.

העתירה נדחתה פה אחד על ידי השופטים יצחק עמית, דפנה ברק-ארז ורות רונן, תוך ניסוח קביעות חסרות תקדים. השופטים עמית וברק-ארז קבעו כי מכיוון שהאחים משתייכים לחסידות סאטמר – קהילה השותפה לאותה השקפה – אין מדובר ב"מצפון אישי" של הפרט אלא בחלק מסוגיה חברתית רחבה של הציבור החרדי, שצריכה להיות מוסדרת בחקיקה כוללת של הכנסת ולא בוועדות פרטניות.