נסיון מעצר של אברך במודיעין עילית בשעות האחרונות הסתיים בסיום דרמטי, כאשר השוטרים נאלצו לעזוב את המקום לאחר שהוזעקו רבים בעקבות דיווח במערכת 'צבע שחור'.

בתיעוד מעניין שמתפרסם מהאירוע, ע"י הכתב יעקב הרשקוביץ, נראה קצין משטרה מתחנן בפני המפגינים ומבהיר כי לא התכוון לעכב את האברך.

"הוא קיבל דוח תנועה, זה כל הסיפור", מסר הקצין למפגינים שהתאספו במקום. "דוח תנועה אני אתן לו, אני אומר לך, רק דוח תנועה! לא התעסקנו עם האירוע, אני אמרתי לו לשחרר אותו".

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של מעצרים ועיכובים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. כפי שדיווחנו קודם לכן, המשטרה ביצעה מארבים מתוכננים במספר מוקדים ברחבי הארץ, תוך שימוש בטקטיקות שונות לעיכוב ומעצר של בחורים.

"לא מעניין אותי מה קורה במקומות אחרים"

כאשר אחד האזרחים ניסה להסביר לקצין כי "במקומות אחרים עצרו", השיב השוטר בנחרצות: "אין בעיה. לא מעניין אותי מה קורה במקומות אחרים, חברים. לא מעניין אותי. אני יודע מה אני אומר".

הקצין המשיך והבהיר: "אנחנו לא מתעסק עם הגיוס כרגע, אנחנו נותנים הזמנות ללשכת גיוס, גם לזה לא נתנו, הוא קיבל דוח תנועה! זה הסיפור. מותר לתת דוח תנועה? דוח תנועה, זה הסיפור!"

יצוין כי דברי הקצין עומדים בסתירה להוראת מפכ"ל המשטרה דני לוי, שהורה לעכב תלמידי ישיבות למשך חצי שעה במסגרת מדיניות האכיפה החדשה.

המקרה במודיעין עילית ממחיש את יעילות מערכת ההתרעה 'צבע שחור', שהצליחה להזעיק תוך זמן קצר עשרות אנשים למקום. נוכחותם של המפגינים הובילה בסופו של דבר לשחרור האברך ולנסיגת כוחות המשטרה מהמקום.

גורמים בציבור החרדי מעריכים כי המשך המחאות והנוכחות המיידית במקומות המעצר משפיעים על התנהלות השוטרים בשטח, גם אם זו סותרת את ההנחיות הרשמיות מהמטה הארצי.