צה"ל הכה בלב איראן עם השמדת ספינות הטילים בים הכספי, בעוד הצפון סופג מטחים ישירים בחיפה ובקריית שמונה. במקביל, סערה בעולם התורה: הנחיות חירום לבחורי הישיבות לקראת בין הזמנים ומעצר דרמטי של אברך במודיעין עילית בחשד להסתה נגד הגיוס (מעייריב)
שיא מרגש התרחש בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה, כאשר הבן הגדול הוא רק בן 22 | ומה בירך אותם מרן שר התורה זצ"ל לפני 20 שנה? | הסיפור המלא (חרדים)
במשך שלושה ימים הם עקבו מן השמיים, אוספים כל פרט מידע אחר מבוקשים, נשקים וכוונות לפגע - עד לרגע הפריצה אל הכפר הסמוך לעיר החרדית | מפקד לוחמי הקומנדו גדס"ר 7810, שהגיעו להגנה על העיר מודיעין עילית, מדברים על השליחות, הניתוק מהבית והמפגש המורכב עם האוכלוסייה (צבא וביטחון)
צוותים גדולים של כוחות כיבוי האש, פועלים בשעה האחרונה לכבות שריפה שפרצה בדירת מגורים בבניין במודיעין עילית | ישנם דיווחים על לכודים בקומות מעל הדירה הבוערת בעקבות העשן הכבד, הכוחות בסריקות בבניין (חדשות חרדים)
הערב התקבל דיווח במוקד השומרים במודיעין עילית, על חדירה של 25 שב"חים באזור השער הצהוב, חלקם נלכדו ע״י הצבא | בשל החשש שישנם עוד נמלטים, מתנדבי השומרים סרקו את שטח הוואדי בעזרת מפעילי הרחפנים של יחידת הרחפנים לישראל שסרקו באמצעות רחפן טרמי (ביטחון)
במיטת נשיקה: הגאון רבי חיים אילוז הלך הלילה לעולם שכולו טוב והותיר אחריו שם טוב ובנים, נכדים ונינים שכולם הולכים בדרך הישר והטוב | כוס תנחומים לנכדו, אהובינו היקר והעורך הראשי, הרב חיים אילוז שיבל"א | הלוויתו תצא בשעה 12 ממודיעין עילית להר המנוחות (דיין האמת)
כוחות חילוץ והצלה לצד מתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית | חשש כבד לחייו של הנער |החיפושים נעצרו אתמול בשל החשיכה ותנאי מזג האוויר (חרדים)
שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
בזמן שחברי כנסת אחרים יוצאים לפגרה או נעלמים מהשטח, ב'דה מרקר' פרסמו היום כתבה אודות הפעילות הברוכה של ח"כ אורי מקלב, בטענה שלמרות שהוא התפטר מתפקידו במשרד התחבורה, הוא עדיין ממשיך לעבוד ולהילחם על כל אוטובוס וכל קו בריכוזים החרדיים (חדשות עיתונות)
עלייה משמעותית במספר הולכי הרגל שנפגעו בתאונות דרכים | מבין הערים החרדיות: בני ברק מובילה במספר הנפגעים | "הולכי הרגל בישראל הפכו לשקופים. יש למתן ולרסן את מהירות הנסיעה בערים, בעיקר באזורים שיש בהם ריבוי של אזרחים ותיקים וילדים" (חדשות)
ילדה חרדית מחסידות ויז'ניץ ממודיעין עילית נפטרה בבית החולים מסיבוכי שפעת. הילדה, על פי משרד הבריאות, סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים - שם למרבה היגון והצער היא נפטרה | אביה קם יממה לפני הטרגדיה מהשבעה על אביו (חדשות בארץ)