הגר"י קולדצקי חשף סוד מטלטל מהגר"א על גר הצדק ותינוק שנפטר

הגר"ש קולדצקי בשיחת חיזוק ( צילום: עידו לסרי )

האוויר בישיבת בבלי במודיעין עילית עמד מלכת כאשר הרה"צ הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל, החל לגולל את אחד הסודות המטלטלים שעברו במסורת הדורות על הגאון מווילנא. בשיחת חיזוק נדירה לקראת חג השבועות, במעמד ראש הישיבה הרב חיים נוימן והמשפיע ר' משה ארלנגר, נחשף הקשר המסתורי בין גר הצדק שנשרף על קידוש ה' לבין תינוק שנולד להורים לאחר שנים של ציפייה.

במרכז השיחה עמד סיפורו של אברהם בן אברהם, גר הצדק המפורסם שמסר את נפשו על קידוש השם. הגר"י קולדצקי תיאר כיצד זוג הורים שנושעו בברכת הגאון מווילנא, איבדו את בנם שנתיים בלבד לאחר שנולד. התשובה שנתן הגר"א להורים ההמומים הותירה את בני הישיבה פעורי פה.

הגר"א הסביר להורים כי הנשמה הטהורה הייתה חייבת לרדת לעולם רק כדי לתקן את אותן שנתיים שבהן ינק הגר מאמו הגויה בטרם התגייר. עם סיום השנתיים, הושלם התיקון והנשמה שבה להיכלות העליונים. דברים אלו, שנמסרו במסורת מפה לאוזן, משקפים את עומק הבנתו של הגר"א בסודות הנשמות ותיקוניהן. הגר"י קולדצקי, הידוע בצניעותו הרבה ובבריחתו מהעין, זכה לחסות בצילם של ענקי שלושה דורות. קרבתו המופלאה למרן ה'סטייפלער' זצ"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל וחמיו מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, מעניקה לדבריו משקל מיוחד. תלמידיו מציינים כי שיחותיו אינן 'הרצאות' גרידא, אלא דברים היוצאים מן הלב באותנטיות מלאה.

הבטחה נדירה לבחורי הישיבה

שיא המעמד נרשם בסיום דבריו, כאשר הגר"י קולדצקי יצא מגדרו והעניק "צ'ק פתוח" לבחורים. במילים נרגשות הבטיח הרב כי כל בחור שישמור על פיו מדברים בטלים במהלך לימוד ליל שבועות, יזכה להבטחה נדירה של אריכות ימים והצלחה יוצאת דופן בכל מעשיו.

הבחורים הנרגשים עברו להתברך בזה אחר זה בפני צוות הישיבה והרב האורח, כשהם נושאים עמם את ההבטחה המיוחדת לחג מתן תורה. מעמדים כאלו, בהם נחשפים סודות ומסורות מדורות קודמים, מהווים חוליה חשובה בשרשרת המסורת המועברת מדור לדור בעולם הישיבות.