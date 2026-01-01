הרב יצחק קולדצקי הוא מגדולי המשפיעים והמחנכים בעולם הישיבות, הידוע בצניעותו הרבה ובבריחתו מהעין הציבורית. הרב קולדצקי הוא חתנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, ונחשב לאחד מתלמידיו המובהקים. הוא מתגורר במודיעין עילית ומשמש כמשפיע ומורה דרך לאלפי תלמידים ומעריצים ברחבי העולם החרדי.

בשנים האחרונות זוכה הרב קולדצקי להערכה רבה בציבור הישיבות בזכות שיחות החיזוק והדרשות המרתקות שלו. לאחרונה התפרסם תיעוד יוצא דופן ממעונו, כאשר קיבל לידיו את הכרך החדש על חומש שמות מסדרת ספריו 'לעשות רצונך'. במעמד נדיר וחריג, הרב פצח בשירה נרגשת של 'וטהר ליבנו', בהתרגשות עצומה שניכרה בבני משפחתו, לרגל השמחה הגדולה של הפצת דברי תורתו לאור עולם.

הרב קולדצקי נודע במיוחד בשיחותיו המרתקות על נושאי עומק בתורה ובמוסר. באחת משיחותיו המפורסמות בישיבת בבלי במודיעין עילית, בראשות הרב חיים נוימן והמשפיע ר' משה ארלנגר, חשף הרב את סיפורו המרעיד של גר הצדק אברהם בן אברהם ותיקון הנשמה אצל הגאון מווילנה. בשיחה זו גילה הרב את סוד הגר"א לגבי הנשמה שירדה לתקן שנתיים בלבד, והבטיח אריכות ימים ללומדי ליל שבועות.

סדרת הספרים 'לעשות רצונך' שמחבר הרב קולדצקי זוכה להצלחה רבה בעולם הישיבות. הספרים מכילים חידושי תורה, ביאורים מעמיקים על פרשיות השבוע, ודברי מוסר והשקפה המבוססים על תורתו של חמיו הגר"ח קנייבסקי ועל מסורת הישיבות הליטאיות. כל כרך חדש בסדרה מתקבל בהתרגשות רבה בקרב תלמידיו ומעריציו.

הרב קולדצקי ממשיך את מסורת התורה והמוסר של משפחת קנייבסקי, תוך שמירה על צניעות ופרישות מהעין הציבורית. למרות מעמדו הרם כחתנו של אחד מגדולי הדור, הוא נמנע מפרסום ומופעים פומביים, ומעדיף להתמקד בהוראה ובהדרכה של תלמידים בצורה אישית ואינטימית יותר.

שיחות החיזוק של הרב קולדצקי מתאפיינות בשילוב ייחודי של עומק תורני, סיפורים מרתקים על גדולי ישראל, ומסרים מעשיים לחיי היום-יום. במיוחד בתקופות של חג השבועות ומועדים אחרים, שיחותיו מושכות קהל רב של מבקשי דרך ומחפשי השראה רוחנית בעולם הישיבות והחרדי.