עונת הרישום לישיבות הגדולות נמצאת בימים אלו בשיאה, והערב אנו חושפים לראשונה על מהלך שובר שיוויון שמגיעה מישיבת שכר שכיר (ישיבת הנגב לשעבר) עם ההחלטה המפתיעה של ראש הישיבה הגאון רבי אפרים זאב גרבוז למסור שיעור יומי לתלמידי שיעור א' - החל מהשנה הבאה. בעולם הישיבות רה"י מוסר שיעור יומי לתלמידי שיעור ג' ומי שהיה חריג בנושא הזה היה דווקא ראש ישיבת פוניבז' מנהיג עולם התורה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל. כל הפרטים בפרסום ראשון במהדורת מעייריב המלאה בהגשת איצלה כץ.

בעולם החסידות ציינו היום, כ' באייר, את יום הסתלקותו של בעל "המטאטא הקדוש", הצדיק שקיבל ייסורים באהבה ופעל ישועות עבור אלפים מבלי שיידעו את שמו. בירושלים ובתל אביב, בין קברי צדיקים בגליל ובין סמטאות העיר העתיקה, דמותו של רבי יוסף וולטוך זצ"ל נותרה אחת התעלומות הגדולות והמרגשות של דורנו. קווים לדמותו במהדורת מעייריב שלפניכם.

ממתינים להכרעת גדולי הדור

הסיעות החרדיות צפויות להכריע בימים הקרובים באשר לחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. ההחלטה צריכה להתקבל בזמן קצר, כשנותרו חודשים ספורים עד למעבר הרשמי לתקופת הבחירות - תקופה שבה לא יהיה ניתן חוקית להעביר את החוק. איצלה כץ עושה לכם סדר בכל מה שקשור לחוק הגיוס. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

ירושלים נחסמה

ברקע גל המחאות בציבור החרדי נגד מעצר תלמידי הישיבות - יצאו היום עשרות מתלמידי מנהיג פלג הרצ"פניקים הגאון רב צבי פרידמן להפגין ולחסום את הדרך המרכזית בכניסה לירושלים, במחאה על חזרת תופעת המעצרים של הצעירים החרדים בעוון לימוד תורה ואי התייצבות לצבא. כל הפרטים וסיקור נרחב במהדורת מעיריב שלפניכם.

ההבטחה החריגה של הגר"י קולדצקי

הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, ידוע בדרכו המיוחדת להגיע לישיבות ולחזק מתוך לב מורתח את הבחורים, והשבוע הוא הגיע לביקור חיזוק מיוחד בישיבת בבלי במודיעין עילית - שם הוא מסר שיחת הכנה לקראת חג השבועות, במעמד ראש הישיבה הגאון רבי חיים נוימן והמשפיע ר' משה ארלנגר. בסיום השיחה הוא חילק צ'ק פתוח לבחורים... כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.