בבלי
חדשות עם קנייטש

חשיפה: מפץ במפת הרישום - המהלך של רה"י שמשנה את כללי המשחק | מעייריב

פרסום ראשון: ראש ישיבת שכר שכיר הגרא"ז גרבוז ימסור שיעור יומי לשיעור א' | מטאטא הרחובות מתל אביב: בעולם החסידי ציינו יארצייט לצדיק הנסתר הגר"י וולטוך זיע"א | בש"ס מעוניינים להתקדם - מחכים להכרעת הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש | מים כחולים ופרשים: הפגנת הגיוס של הרצ"פניקים בירושלים | שיחת חיזוק והכנה לשבועות בישיבה הסתיימה בהבטחה חריגה (מעייריב)

24תגובות
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: בעריש פילמר, מוטי פרץ, פלאש 90, עידו לסרי)

פרסום ראשון

עונת הרישום לישיבות הגדולות נמצאת בימים אלו בשיאה, והערב אנו חושפים לראשונה על מהלך שובר שיוויון שמגיעה מישיבת שכר שכיר (ישיבת הנגב לשעבר) עם ההחלטה המפתיעה של ראש הישיבה הגאון רבי אפרים זאב גרבוז למסור שיעור יומי לתלמידי שיעור א' - החל מהשנה הבאה. בעולם הישיבות רה"י מוסר שיעור יומי לתלמידי שיעור ג' ומי שהיה חריג בנושא הזה היה דווקא ראש ישיבת פוניבז' מנהיג עולם התורה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל. כל הפרטים בפרסום ראשון במהדורת מעייריב המלאה בהגשת .

בעולם החסידות ציינו היום, כ' באייר,  את יום הסתלקותו של  בעל "המטאטא הקדוש", הצדיק שקיבל ייסורים באהבה ופעל ישועות עבור אלפים מבלי שיידעו את שמו. בירושלים ובתל אביב, בין קברי צדיקים בגליל ובין סמטאות , דמותו של רבי יוסף וולטוך זצ"ל נותרה אחת התעלומות הגדולות והמרגשות של דורנו. קווים לדמותו במהדורת מעייריב שלפניכם.

ממתינים להכרעת גדולי הדור

הסיעות החרדיות צפויות להכריע בימים הקרובים באשר לחקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לקראת פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. ההחלטה צריכה להתקבל בזמן קצר, כשנותרו חודשים ספורים עד למעבר הרשמי לתקופת הבחירות - תקופה שבה לא יהיה ניתן חוקית להעביר את החוק. איצלה כץ עושה לכם סדר בכל מה שקשור לחוק הגיוס. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

ירושלים נחסמה

ברקע גל המחאות בציבור החרדי נגד מעצר תלמידי הישיבות - יצאו היום עשרות מתלמידי מנהיג הגאון רב צבי פרידמן להפגין ולחסום את הדרך המרכזית בכניסה לירושלים, במחאה על חזרת תופעת המעצרים של הצעירים החרדים בעוון לימוד תורה ואי התייצבות לצבא. כל הפרטים וסיקור נרחב במהדורת מעיריב שלפניכם.

ההבטחה החריגה של

הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, ידוע בדרכו המיוחדת להגיע לישיבות ולחזק מתוך לב מורתח את הבחורים, והשבוע הוא הגיע לביקור חיזוק מיוחד בישיבת בבלי במודיעין עילית - שם הוא מסר שיחת הכנה לקראת חג השבועות, במעמד ראש הישיבה הגאון רבי חיים נוימן והמשפיע ר' משה ארלנגר. בסיום השיחה הוא חילק צ'ק פתוח לבחורים... כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
ישיבת הנגב עברה המון גלגולים עד שהגיעה למעמדה הנוכחי. הרב גרבוז הוא אחיו הבכור של ראש ישיבת אורחות תורה הגאון ר' איתמר גרבוז
מיכאל קלויזנר
ר' זאב גרבוז לא נופל מאחיו במאומה. למדן אמיתי
שלמה חיימוביץ'
לא נראה לי שיש היום קשר בין שכר שכיר לישיבת הנגב של פעם חוץ מהמבנה אבל אני לא בטוח
עמנואל רוזובסקי
אתה טועה. ר' איתמר הוא אחיו של הגרא"ז ולא ההפך
ישראל וילנר
מה התגובה הזאת? מה יש לך איתו שאתה עובד 'לשווק' אותו? אם כל הכבוד, תיכנס לכולל מיר ותשאל את עשרת האברכים הראשונים אם הם יודעים מי זה הרב אפרים זאב גרבוז, מבטיח לך שמתוכם לא יותר מ2 ידעו, וגם הם יענו לך 'אח של ר' איתמר' או 'בן של ר' אברהם'.
חנן
10
לצערי לא זכיתי לשמוע ממנו שיעורים, אבל יש לי אח שהולך לשם שנה הבאה והוא שמע את זה ממנו בעצמו בראיון - שהוא הולך למסור שיעורים לשיעור א'
בוגר שכר שכיר
אחיך כבר התקבל?
מיכאל גורדון
9
בסוף זה יהיה טרנד שראי ישיבות מוסרים שיעורים לבחורים הצעירים
אהרון ידעי
הרב גרבוז הוא לא הראש ישיבה הראשון שעושה את זה. ר' גרשון עשה את זה שנים רבות בפוניבז' וזה לא הפחית מההערצה אליו בישיבה. אולי להפך
אתם על מעייריב - אנחנו מתחילים
ר' גרשון עשה את זה כי הוא התחיל כבקושי ר"מ [בהתחלה הוא היה חצי מדריך] וזה נשאר מאז. מלבד זאת סגנון שיעוריו התאים לצעירים יותר
מני
8
תכלס יש להם 50 או 60 בחורים כל שנה, למה הם צריכים לעשות גימיקים לרישום?
יהוד
למה גימיק? ראש ישיבה שמחליט ללכת בדרכו של ראש ישיבת פוניבז' זה גימיק? גם ר' גרשון זה גימיק?
מונסון
לא חושבת שמכובד לכתוב ככה על תלמידי חכמים
אפרת בריבי
7
לא חלמתי שצדיקים נסתרים כמו בסיפורים עוד היו בזמננו. לכו תדעו כמה סנדלרים ואנשים פשוטים מסתירים בתוכם גדלות עצומה. מרגש
מרים וינברג
6
שכר שכיר נחשבת לישיבה יחסית בני ברקית - אבל כל שנה יש שם לפחות חצי שיעור מירושלים
אפרים קליין
ממש לא ישיבה בני ברקית
אחד שמכיר
מה מגדיר ישיבה לבני ברקית? זקן? פיאות? אם הישיבה נמצאת בנתיבות - אז היא ממש לא ישיבה בני ברקית
זיאולוג מומחה
5
זה חתיכת אחריות להבטיח כאלה הבטחות - אבל אם הוא חתן של ר' חיים אז הוא יכול
שמעון טרופ
ר' יצחק קולדצקי מספיק בר סמכא לחלק ברכות גם ללא העובדה שחמיו הוא הגר"ח קנייבסקי
אני מוחה!
4
אחלה מהלך בשביל רישום השאלה היא אם בחורים צעירים כל כך יבינו את השיעורים של הרב גרבוז
רשם אנונימי
אם היית לומד קצת מתורת חב"ד - היית מגלה שככל שיהודי גדול יותר וראשו מגיע השמימה - כך הדבר בא לידי ביטוי ביכולתו "לרדת נמוך" ולהאיר לכל העולם
למה אנונימי?
3
כל שנה עונת הרישום מגיעה עם ידיעות מפוצצות. השאלה מה קורה עם הבחורים אחרי שנכנסים לישיבה. האם הם גדלים בתורה או מחפשים את עצמם בצמתים. דווקא שכר שכיר אחלה ישיבה אבל נקודה למחשבה
שימי פוזנר
2
איצלה היה פעם רשם בעצמו אז הוא בטח מכיר את נושא הרישום. תביא לנו עוד כתבות על הרישום כי זה נושא מרתק
שמואל
1
למה לא מדברים על הרישום בארגנטינה? הבאנו את כל החברונרס לכאן
חבייאר מיליי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר