ישיבת שכר שכיר היא ישיבה גדולה הממוקמת בעיר נתיבות שבנגב, הידועה בעבר בשם ישיבת הנגב. הישיבה עומדת בראשות הגאון רבי אריה לייב לוי, חבר מועצת גדולי התורה, ובראשות הגאון רבי אפרים זאב גרבוז (אחיו של ראש ישיבת אורחות תורה הגאון רבי איתמר גרבוז) ומהווה מרכז תורני מרכזי באזור הדרום. הישיבה ממשיכה את מורשתו של מייסדה, הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, שהקים עולם של תורה בארץ הנגב והסתלק לפני כארבעה עשר שנים.

הישיבה מתאפיינת בחיי תורה עשירים ובמסורות ייחודיות המתקיימות לאורך השנה. במוצאי חג שמחת תורה מתקיים בישיבה מעמד מסורתי של הקפות שניות, בו מתכנסים כלל תלמידי הישיבה יחד עם ראשי ורבני הישיבה בהיכל הישיבה. במעמד זה פיזזו הרבנים בריקודים נלהבים וסוחפים במרכז בית המדרש, כשהבחורים מקיפים את המעגלים ועומדים על ה"פארנצעס" מסביב, מריעים ומוחאים כפיים בקולות אדירים לכבוד התורה.

ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לוי, מוביל את הישיבה בדרך של קדושה וטהרה, ומקפיד על שמירת המסורת והמנהגים. במהלך חג הסוכות, ראש הישיבה משתתף בכל שלבי החג, החל מבחירת אתרוג נאה ומהודר, דרך סיכוך הסוכה, עבודת הנענועים וכלה בחביטת ההושענות ביום הושענא רבה. לקראת חג הפסח, ראש הישיבה מגיע לאפות מצותיו באופן אישי, כשהוא עוסק בעסק המצות ומאציל ברכתו לכל המתעסקים בקדשים.

הישיבה זוכה לביקורים של גדולי ישראל ואישי ציבור חשובים. האדמו"ר ממבקשי אמונה ביקר במעונו של ראש הישיבה והרחיב עמו בשיחה אודות תורת התנא האלוקי רשב"י לקראת יום הילולתו. כמו כן, הגאון רבי משה הלל הירש הופיע לביקור הוד בעיר ושא מדברותיו בהיכל הישיבה במלאת ארבעה עשר שנים להסתלקותו של המייסד, הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל.

הישיבה ממשיכה להוות מרכז תורני חשוב בנגב, המושך תלמידים רבים המבקשים ללמוד תורה ברמה גבוהה ובאווירה של קדושה. בית המדרש של הישיבה רועד לכבוד התורה, והתלמידים זוכים ללמוד מראשי הישיבה ורבניה שמקפידים על המשך המסורת התורנית העשירה שהונחלה להם מהדורות הקודמים.