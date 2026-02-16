הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הסדרת השימוש במכת"זית, מדובר בחוק אותו יזמו חברי כנסת מדגל התורה בראשות חבר הכנסת שהגיב: "צריך לשמור על כבודם של המפגינים גם אלו שמפגינים מתחת לבית שלי, אני לא מסכים שיפגעו בהם" (חדשות)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
אחרי גל מעצרי תלמידי ישיבות שלא התגייסו ללשכת הגיוס, בפלג הירושלמי החליטו להפגין במוקד חדש: מאות אברכים ותלמידי ישיבות חסמו הערב את הכניסות לאשקלון ונעמדו מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית (חרדים)
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש הגיע הערב, באופן נדיר, לשערי כלא 10, שם כלואים בחורי הישיבות שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס, ומסר במקום שיעור כללי | הוא התייחס להפגנות הסוערות בדרך ורמז שכלל הציבור עלול להצטרף (עולם הישיבות)
אחרי מעצר תלמידי הישיבות, הפלג הירושלמי מפגין בשורת מוקדים ברחבי הארץ | בירושלים ובבני ברק חסמו את הכניסות לתנועת כלי רכב, במקביל הפגנות גם בשכונת קריית משה בבירה ובבית שמש ובצומת שילת | נזק נגרם לרכבת הקלה; מפגינים התעמתו עם שוטרים ונשכבו על הכביש (אקטואליה, חרדים)
כביש 4 ליד בני ברק נחסם לתנועה, בעקבות ההפגנה סוערת במקום ברקע מעצר תלמידי ישיבה | לטענת המשטרה, אבנים הושלכו לעבר שוטרים: "לא נאפשר הפרות סדר מכל סוג שהוא או פגיעה בחופש התנועה" | בירושלים הונף שלט עם תמונות שלושת העצורים, תוך כינויים "חטופים" | תיעודים (אקטואליה, בארץ)
כוחות גדולים של משטרה ויס"מ ומג"ב ופרשים בפיקוד מפקד תחנת לב הבירה מנסים לפזר עשרות מפגינים בלב השכונות החרדיות במרכז ירושלים המוחים על מעצר 3 הצעירים החרדים ביהוד | בפלג הירושלמי נערכים לקיים מחאות אדירות והפגנות שישבשו כבישים רבים (חרדים)
ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, נאם בעצרת הרבבות בראשותו בליל שישי האחרון בירושלים, שם הוא זעק נגד חוק הגיוס ואמר: "יש דבר אחד בלבד שהקב"ה מכריז שהשכינה מסתלקת, וזה כשיש קלקול ופריצות" | צפו בדבריו המלאים (חדשות חרדים)
בעקבות זימונם של אלפי בחורי ישיבות המחאות חוזרות והפעם במשך ארבעה ימים רצופים | תורנות בין העדות והקהילות ועצרת מחאה כללית | התרחבות המחאות לאור תשובת המדינה לבג"ץ בה הוזכרו המאות בימי הגיוס | הפרטים המלאים כאן ב'כיכר' (חרדים)