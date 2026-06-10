חשיפה: השב"כ יעקוב אחר מחאות נגד מעצר לומדי התורה

מימין: הפגנות הגיוס, משמאל: דוד זיני ראש השב"כ ( צילום: מיכאל גלעדי, משה שי / פלאש 90 )

החטיבה היהודית בשירות הביטחון הכללי תהיה מעורבת מעתה במעקב אחר המחאות נגד מעצר לומדי תורה, בעקבות ניסיון הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. ההחלטה התקבלה בידי ראש השב"כ דוד זיני, והיא נועדה לגבש תמונה מודיעינית מקיפה שתאפשר לסכל תקיפות עתידיות נגד סמלי שלטון ולמנוע פגיעה ב"סדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו", כפי שמגדיר זאת השב"כ.

על פי החשיפה שפורסמה בעיתון 'הארץ', ההחלטה להטיל את המעורבות על החטיבה לסיכול טרור שאינו ערבי התקבלה לאחר סדרת מחאות סוערות בהן פרצו מפגינים חרדים לבתיהם של קצינים בכירים בצה"ל. המהלך מעיד על החמרה בתפיסת הביטחון הפנימי כלפי הפגנות שנתפסות כחוצות קווים אדומים. השב"כ לא חוקר את הפריצה לבית סולברג יצוין כי למרות המעורבות החדשה במעקב אחר ההפגנות, השב"כ אינו מעורב בחקירת הפריצה עצמה לביתו של השופט סולברג. החקירה מתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה, ובשל מספר החשודים הרב שנעצרו בתקרית, צורפו לחקירה חוקרים מיחידות נוספות בארגון. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 "השוטרים ישלמו": הוועדה יוצאת למלחמה משפטית נגד האלימות שלמה הלוי | 18:04 במשטרה מעריכים כי יצליחו לגבש כתבי אישום נגד כמה מהחשודים, לאחר שאותרו בביתו של סולברג ממצאים כולל טביעות אצבע. כזכור, 48 מהעצורים ישוחררו למעצר בית תחת תנאים מחמירים, בעוד 19 עריקים יועברו למשטרה הצבאית.

המהומות מחוץ לבית סולברג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המנגנון החשאי מאחורי המחאות

במקביל לפעילות השב"כ, נחשף השבוע המנגנון המתוחכם שמאחורי המחאות נגד רדיפת לומדי התורה. על פי תחקיר שפורסם בתקשורת, מרכז עצבים נסתר בבית שמש מנהל את ההפגנות באמצעות מידור קפדני, זהויות בדויות ומעטפת משפטית לעצורים.

הארגון 'בני חייל' עומד מאחורי הפעילות, ומנווט אותה מחדר קטן המצויד במחשבים וקווי טלפון. הפעילות מתבצעת בשני ערוצים: פעילות סדירה באמצעות רשת של קווי תוכן ו'נייעס' פנים-קהילתיים, ומבצעים יזומים - פעולות מתוכננות וחשאיות נגד יעדים ספציפיים. המנגנון החשאי פועל בשיטתיות ומספק תמיכה משפטית וכלכלית למעורבים.

המשך המחאות והמעצרים

אמש הפגינו עשרות חרדים בירושלים ובבית שמש על רקע מעצרם של החשודים במחאה ליד בית סולברג. המפגינים חסמו כבישים ופגעו ברכוש ציבורי, בעוד המשטרה פועלת לאכיפה נגד המפרים את הסדר הציבורי.

בימים האחרונים תחקר השב"כ כמה מהמפגינים, אך כאמור הוא אינו מעורב בחקירת הפריצה עצמה. המעורבות החדשה של החטיבה היהודית מעידה על החמרה משמעותית של המדינה בצעדים כנגד המוחים והמפגינים על מעצר לומדי התורה.