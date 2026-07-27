בצל הבחירות הקרובות ולאחר תקופה סוערת ומורכבת סביב חוק הגיוס ומעמד בני הישיבות, המפגשים השנתיים של חברי הכנסת החרדים עם הבחורים בקעמפים מקבלים השנה משקל שונה לחלוטין. הבחורים, שחשים את חשיבות המערכה מאי פעם, שומעים מהנציגים גם מסרים חריפים לקראת הבחירות הקרובות.

"אפשר ללמוד תורה ולעשות עוד דברים"

ח"כ אורי מקלב מדגל התורה תועד במתקפה חריפה על המגזר הדתי-לאומי, כשהוא מאשים את הציונות הדתית בהכנסת "נזק גדול" לעולם התורה. בנאום שנשא בפני בחורי ישיבות, מסר מקלב כי "אנשי הציונות הדתית, שאמרו שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת; שאפשר ללמוד תורה ולעשות עוד דברים, זה לא יסולח להם".

הדברים נאמרו על רקע המאבק המתמשך על צביונו של עולם התורה והניסיונות לשלב בו מסלולים נוספים. "הם הכניסו את זה - וזה נזק גדול שאיתו אנחנו מתמודדים", הדגיש ח"כ מקלב, תוך שהוא מתייחס למתווים השונים המוצעים לשילוב לימוד תורה עם שירות צבאי או לאומי.

"לימוד התורה הוא זכות הקיום שלנו"

בהמשך דבריו התייחס מקלב למאבק על טוהר לימוד התורה. "לימוד התורה הוא זכות הקיום שלנו, ושלא עושים ערבובים עם דברים אחרים", הבהיר. לדבריו, הגישה הדתית-לאומית שמנסה לשלב בין לימוד תורה לבין שירות צבאי או עיסוקים נוספים פוגעת ביסודות עולם הישיבות החרדי.

"הם אמרו, 'אנחנו לומדים תורה - אבל אפשר לעשות את זה גם עם שירות'. את הדבר הזה, את הנזק הגדול הזה, עם זה אנחנו מתמודדים", חזר מקלב על דבריו בפני הבחורים. הדברים משקפים את העמדה הנחרצת של דגל התורה בנושא הגיוס והשמירה על אופי הלימוד בישיבות.

מלכיאלי: "ש"ס פעלה למען בני הישיבות יותר מכולם"

במקביל, ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס, שהשתתף בקעמפ של ישיבת 'אש התלמוד', מסר מסר שונה במקצת. "אין מפלגה שפעלה למען בני הישיבות כמו ש"ס", אמר מלכיאלי, תוך שהוא מדגיש את תרומתה של המפלגה למאבק על זכויות לומדי התורה.

לדבריו, "גדולי ישראל הכריעו בדקויות חוק הגיוס לפעמים כמה פעמים בשעה בהכרעות לא פשוטות שהעלה בפניהם יו"ר ש"ס אריה דרעי". מלכיאלי הדגיש את המעורבות הצמודה של מרנן ורבנן בכל פרט ופרט של החקיקה הנוגעת לעולם הישיבות.

ח"כ מלכיאלי גם תקף את המבקרים: "כל אלה שמטיפים לבחורי הישיבות מונעים מאינטרסים זרים וחמורים אשר בסופם המטרה היא הקמת ממשלת שמאל שתחריב את עולם הישיבות עד היסוד". דבריו משקפים את החשש בציבור החרדי מפני ניסיונות לפגוע במעמד לומדי התורה.