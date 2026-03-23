חוק הגיוס ז"ל - והפעם זה רשמי: במפלגות החרדיות מלקקים את הפצעים | בצל הדיווח על ערב דרמטי בגזרה הביטחונית: אסירי עולם התורה יתקבלו ע"י המונים בבני ברק | סירי הענק ששימשו את יצרני הקוגלים יוחלפו בחד פעמי - זו הסיבה | בשורת ענק לחסידי סקווירא: איכלוס הקריה החדשה קרוב מתמיד | ירי משולב והתפרסות מחודשת של כוח רדואן: עם כלביא היום ה-12 (מעייריב)
לאחר שראש הממשלה ושר האוצר הודיעו הערב כי החליטו בהסכמת המפלגות החרדיות לשים כעת את חוק הגיוס בצד ולא לקדמו, באופוזיציה טוענים לקרדיט על אי אישור החוק כעת | גורם חרדי בכיר אמר ל'כיכר השבת': ״נצביע בעד התקציב, לא מפרקים ממשלה בזמן מלחמה. נכשלנו עם חוק הגיוס אבל אנחנו מביאים הישגים חשובים בתקציב המדינה״ (פוליטי)
כמו ב"עם כלביא": נתניהו מלהטט עם החרדים גם בלי חוק הגיוס | האדמו"ר מסאטמר מצנן התלהבות: "הציונות היא עגל הזהב של דורנו" | מה יותר מסוכן - נסיעה ברכב או טילים? התשובה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב | צה"ל מסביר את הפער: זו הסיבה לקיצור זמני ההתרעות המקדימות | מרתק: החברות הישראליות שגורפות הון משיגורי הטילים האיראניים (מעייריב)
במפלגות החרדיות חוששים: המרד בליכוד יגלוש גם לחוק הגיוס | פרסום ראשון: נשות האברכים הצעירים במיזם לטובת ה'אלטערעס' של הוועד | ה'חיזוק' במיר ברכפלד לרפואת תלמיד הישיבה - סיקור נרחב | בהרב-מיארה קובלת: המדינה לא מתעללת מספיק בלומדי התורה | התיאוריה שחורכת את הרשתות: תקיפה באיראן בזמן נאום טראמפ (מעייריב)
אחרי שבשבוע שעבר ההצבעה על פיצול חוק ההסדרים נדחתה ברגע האחרון בגלל זעם החרדים, הערב הודיע יו"ר הקואליציה אופיר כץ כי למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו היום בעד פיצולי חוק ההסדרים, השיחות יימשכו עד להגעה לפתרון (פוליטי)
התקדמות משמעותית בחוק הגיוס: ח"כ בועז ביסמוט, הנחה את צוות הוועדה להפיץ לחברים את נוסח טיוטת חוק הגיוס המעודכן, לקראת פתיחת הדיונים בשבוע הבא | היעד הקרוב שיחול בעוד חצי שנה: 5,760 מתגייסים | השירות האזרחי יוכר רק במסגרות ביטחוניות כמו משטרה, שב"ס, שב"כ והמוסד | הפרטים (פוליטי)
כצפוי, ראשי האופוזיציה לא מפספסים את ההזדמנות ובישיבות הסיעה היום השתלחו בחריפות בציבור החרדי | ראש האופוזיציה לפיד אמר כי "הממשלה הזו אומרת לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים", וכי "לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאתנו" | גם ליברמן וגנץ הצטרפו לפסטיבל השנאה כנגד החרדים (פוליטי)
המשבר הפוליטי מול החרדים על משבר הגיוס ומול הימין על המשך המלחמה ובאופק הבחירות, משפיע על דעת הקהל | מי המפלגה שמזנקת למקום השני ומי המפלגות המפתיעות שלא עוברות את אחוז החסימה? וכמה ישראלים תומכים בריבונות ביו"ש? (פוליטי)
על פי המסמך שהגיש יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, בשנה הראשונה יגויסו 4,800 חרדים • הסנקציות האישיות ייכנסו לתוקף רק לאחר שנה • הדרישה לפיקוח ביומטרי ירדה מהפרק • במקביל – תינתן הזדמנות להסדרת מעמד לכלל המשתמטים (חרדים, צבא)
יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט העביר היום ליועצת המשפטית של הוועדה את המסמך המסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר הדיונים עם כלל הגורמים | על פי ההודעה, על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס (חדשות)
סקר מנדטים שפורסם הערב מעלה כי על אף הפעילות הפוליטית הרבה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט - הוא אינו מצליח לגרוף אהדה בהתמודדות מול נתניהו | רק איחוד עם חבר ממשלתו לשעבר מביא עבורו את הניצחון המיוחל | כל הפרטים (פוליטי)
יממה לפני החזרה לדיונים על חוק הגיוס בכנסת, במפלגות החרדיות עולים למתקפה חריפה כלפי רה"מ נתניהו וכלפי יו"ר וועדת החוץ והביטחון בטענה "למריחת זמן" | "זה נראה שהוא מחפש את כל הסיבות רק כדי שלא להעביר חוק גיוס, וכל רצונו הוא למרוח את הזמן, עד ליציאה לבחירות במועד שיתאים לו" (פוליטי)
בסיומו של שבוע פוליטי עמוס סערות, ביניהן הדחתו של יולי אדלשטיין מתפקיד יו"ר ועדת חוץ וביטחון, וסערת סוגית חוק הגיוס וההפגנות, סקרים שפורסמו הערב בדקו את תמונת המצב בחלוקת המפלגות והנושאים שעל סדר היום | כל הפרטים (פוליטי)