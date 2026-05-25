יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד משרטט בימים אלו את קווי המתאר של ממשלת השינוי הבאה שתקום להערכתו לאחר הבחירות הקרובות. בראיון מיוחד לפודקאסט, הציג לפיד עמדה כלכלית ופוליטית נחרצת מול המפלגות החרדיות, תוך התחייבות לשינוי דרמטי בסדרי העדיפויות הלאומיים.

לפיד פתח את דבריו בהסתה כנגד הציבור החרדי בארץ. "כל משפחה עובדת במדינת ישראל משלמת 1,700 ש"ח בחודש למוסדות החרדיים", הצהיר בראיון. לדבריו, מדובר בסכום עתק שאם יוחזר לציבור, ניתן יהיה להוריד את המע"מ ל-14% ולהשפיע באופן מיידי על יוקר המחיה של כל אזרח.

קו נוקשה בנושא הגיוס

בנושא הגיוס, הציג לפיד קו קיצוני ונוקשה: "מי שלא מתגייס לא מקבל אגורה אחת". הוא הסביר כי בכוונתו לחתוך את המימון באופן חד דרך החלטות ממשלה והתקציב, במטרה לערער את מה שהוא מכנה ה"אוטונומיה החרדית" ולהבטיח שלצה"ל יהיו מספיק לוחמים בזמן מלחמה.

יו"ר יש עתיד טען כי הציבור החרדי מתחיל להבין שאין מדובר בצעד "אנטי-חרדי", אלא בצרכי המדינה. עם זאת, כפי שדווח בבבלי, לפיד כבר איים בעבר על חברי הכנסת מהליכוד שיתמכו בחוק הגיוס, והבטיח לתלות את פרצופיהם בשלטי חוצות ברחבי הארץ.

שותפויות פוליטיות: מי בפנים ומי בחוץ

באשר לשותפויות הפוליטיות ביום שאחרי הבחירות, לפיד הבהיר כי הוא אינו רואה את הציבור החרדי כחלק מהקואליציה העתידית שלו. "רוב הסיכויים שבממשלה הבאה לא נשב עם יהדות התורה", מסר בראיון.

עם זאת, הוא ביקש להבחין בין יריבות פוליטית לבין פסילה ערכית: "להגיד על מישהו אני מתנגד לו פוליטית או אני לא מסכים איתו פוליטית והוא לא ישב בקואליציה שלי זו לא פסילה. פסילה זה משהו אחר לגמרי". לדבריו, המפלגה היחידה שהוא פוסל באופן עקרוני היא "עוצמה יהודית" של בן גביר.